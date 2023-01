Bonnes résolutions 2023 : nourrissez vos animaux avec les croquettes qu’ils méritent

La nouvelle année est toujours synonyme de bonnes résolutions pour nous, êtres humains, mais elle peut également l’être pour nos animaux de compagnie.

Entre les régimes intempestifs, les prises de décisions radicales et les tentatives de changement de mode de vie, les résolutions de l’année 2023 risquent d’être aussi compliquées à respecter que celles des années précédentes. Si vous souhaitez éviter la déception des résolutions non tenues, vos compagnons, eux, peuvent s’y tenir !

Au même titre que pour les êtres humains, la qualité de l’alimentation des animaux a un impact direct sur leur santé, notamment durant leur croissance, mais également tout au long de leur vie. Nos petites bêtes méritent de voir leur gamelle remplie d’amour et de croquettes de qualité.

Pour offrir des repas d’une qualité exemplaire à vos moitiés, qu’elles soient canines ou félines, optez pour les croquettes Ultra Premium Direct. Fabriqués à Agen, dans le sud-ouest de la France, leurs produits n’ont qu’un objectif : favoriser la santé et le bien-être des animaux. Pour cela, elle propose différentes recettes de croquettes adaptées à tous les chiens et chats. Dénichez la croquette parfaite qu’il manquait à la vie de votre compagnon !

Bon à savoir La stérilisation de vos animaux de compagnie change leurs besoins en termes d’alimentation. Si votre animal a été stérilisé il y a peu, il est important d’adapter son régime alimentaire en fonction de ses nouveaux besoins. N’hésitez pas à consulter votre vétérinaire afin de déterminer les besoins de votre animal.

Les croquettes pour chiens

Pour plaire aux petits comme aux grands

Ces croquettes sont composées à 50 % d’ingrédients d’origine animale, et à 50 % de fruits et légumes. À base d’agneau, une protéine très digeste pour les chiens, elles ont été conçues pour être adaptées aux plus sensibles de vos toutous. Vous retrouvez dans la composition de l’huile de saumon, excellente pour la peau et le pelage. Les croquettes parfaites pour tous les chiens stérilisés.

Croquettes Sans Céréales Chien Sensible Toutes Tailles — Ultra Premium Direct — 28,90 € — 4 kg

Prenez soin de votre chien en surpoids

Tout comme beaucoup de leurs maîtres et de leurs maîtresses, les chiens sont des êtres gourmands. Malheureusement, les excès de gourmandises peuvent finir par être négatifs pour la santé de nos compagnons à poils.

Pour les animaux concernés, cette recette de croquettes sera parfait. Avec moins de graisse et plus de fibre, votre animal perdra son embonpoint tout en gardant sa masse musculaire. Il sera donc inutile de réduire les portions : votre toutou pourra continuer à se régaler de la même quantité de nourriture, mais de manière plus saine !

Croquettes Light Super Premium pour Chien Stérilisé / Surpoids — Ultra Premium Direct — 41,90 € — 12 kg

Pour les chiots qui veulent devenir des molosses

Lors de la croissance d’un chien, son bon développement requiert des apports alimentaires spécifiques. Ces croquettes, adaptées pour les chiots dont la taille adulte ne dépasse pas les 30 kilos, offrent une alimentation qualitative, équilibrée et conçue pour leur croissance.

Le choix de l’alimentation de votre chien dès son plus jeune âge est primordial pour prendre soin de sa santé et de son bien-être.

Croquettes Super Premium pour Chiot de Petite et Moyenne Taille — Ultra Premium Direct — 23,90 € — 4 kg

Pour innover tout en faisant plaisir à votre moitié à quatre pattes

Gourmande, innovante, équilibrée : voici la recette qui réveillera la vraie nature de votre chien. Avec un mix de croquettes et de morceaux de truite crue, elle s’adresse à la nature carnivore de votre animal, qui se resservirait en croquettes s’il le pouvait.

L’alimentation crue possède de nombreux avantages pour votre animal :

Optimise la digestion

la digestion Favorise le développement de la masse musculaire

le développement de la masse musculaire Contribue à une peau saine et un pelage soyeux

Croquettes Protein Boost – Agneau & Truite crue — Ultra Premium Direct — 33,50 € — 3 kg

Pour les chats

Pour tous les chats de France et de Navarre

Même si les chiens restent les meilleurs amis de l’être humain, les chats aussi méritent leurs bonnes résolutions 2023. Ultra Premium Direct ne les a pas oubliés, et propose une recette alléchante, équilibrée et adaptée à tous les chats d’intérieur ou stérilisés.

Afin de limiter l’embonpoint et les maladies qui y sont liées, ces croquettes ne sont pas trop grasses, et sont riches en protéines animales, en accord avec la nature de votre félin préféré.

Croquettes Sans Céréales pour Chat Adulte Stérilisé ou d’intérieur — Ultra Premium Direct — 24,90 € — 3 kg

Petit chaton deviendra lion

L’être le plus mignon et craquant au monde, j’ai nommé : le chaton. Cette petite boule de poils, à l’image du chiot, a des besoins spécifiques pour devenir le chef de votre maison ou de votre appartement. D’ailleurs, est-ce vraiment notre animal de compagnie, ou sommes-nous son humain de compagnie…

Toujours est-il que ces croquettes sauront soutenir la croissance de votre chaton jusqu’à sa taille adulte. Avec 70 % de la composition qui est d’origine animale, votre chaton bénéficiera de tous les apports nutritionnels dont son corps a besoin pour le transformer en félin redoutable.

Croquettes Sans Céréales pour Chaton — Ultra Premium Direct — 24,90 € — 3 kg

Évidemment, les croquettes ne font pas tout pour que le bien-être de vos compagnons poilus soit optimal. Si leur bonne résolution 2023 se concentre autour de leur alimentation, la vôtre peut tourner autour de l’amour toujours plus grand que vous leur portez. Plus de promenades, moins de câlins forcés : votre relation ne se sera jamais aussi bien portée.

À lire aussi : Gucci pour animaux de compagnie, c’est aussi kiki qu’hors de prix

Crédits photos : Abgreat Ann, Blue Bird – Pexels