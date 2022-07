Gucci pour animaux de compagnie, c’est aussi kiki qu’hors de prix

Des colliers, des gamelles, des vêtements, en passant par des paniers dignes de banquettes antiques… Cette nouvelle collection pour animaux de compagnie signée Gucci va de 150€ à 6500€ !

Qu’on soit pour ou contre, les vêtements et accessoires pour animaux représentent un sacré marché. D’après une enquête SantéVet/Ipsos de 2019 en France, 28% des propriétaires de chiens et 11% des propriétaires de chats ont déjà acheté un habit pour leur animal de compagnie. Les dépenses pour les chiens sont en moyenne de 96€ par an en vêtements, contre 75€ pour les chats, et 15% des propriétaires achètent au moins une fois par mois des vêtements pour leurs animaux. Le marché mondial des animaux de compagnie est estimé à presque 100 milliards d’euros, et d’ici à 2026, Forbes prédit une évolution de 23% supplémentaires.

Si bien que de nombreuses marques de luxe se mettent à imaginer des pièces spécialement conçues pour nos amies les bêtes. Dans la foulée de Dior ou Fendi, c’est donc au tour de Gucci de sortir une ligne dédiée à nos petites boules de poils.

Depuis le 27 juin 2022, dans certains points de vente physiques de la maison florentine, ainsi que sur son eshop, on peut donc trouver des produits destinés aux animaux (que certaines personnes malines tenteront évidemment de détourner pour s’en servir comme bijoux taille humaine).

Les vêtements, accessoires et pièces de mobilier Gucci pour animaux

Des vêtements pour animaux de compagnie selon Gucci.

Comptez 190€ pour un t-shirt en coton, 710€ pour un manteau monogrammé, 320€ pour un porte sac-à-caca en cuir (ou « étui à sachets » comme dit pudiquement la marque), ou encore 190€ pour un collier à logo, sans compter les gamelles qui débutent à partir de 490€.

Un exemple de collier Gucci pour animal de compagnie.

Le produit le moins cher, c’est le support GG pour Apple AirTag (à fixer au collier de l’animal afin de pouvoir le rechercher en cas de perte, par exemple) à 150€.

L’article le plus cher, c’est un « panier pour animal » d’après la marque qui ressemble ni plus ni moins à une banquette digne d’un buffet de la Rome Antique : 6500€ pour cet objet de 180 cm de large, 45 cm de haut, et 45 cm de profondeur.

Des exemples de paniers pour animaux de compagnie selon Gucci.

Notons enfin que la plupart des pièces de cette collection sont en matières végétales (coton) ou synthétiques (polyester). Ce qui ressemble parfois à du cuir est en fait du Demetra : « un matériau fabriqué à partir de matières premières qui ne sont pas d’origine animale, principalement issues de sources durables, renouvelables et d’origine biologique », stipule Gucci.

Être Gucci à tout prix, jusqu’au bout des griffes de son animal de compagnie

C’est kiki, c’est Gucci.

Alors ok, c’est hors de prix, mais ça n’empêche pas d’apprécier le caractère adorable de certaines pièces. Rappelons tout de même que les animaux ont chacun leur personnalité, et que certains ne supporteront pas ce genre d’accessoires, notamment à cause de leur odeur. Il convient donc de ne pas les forcer, et d’être attentif à d’éventuels mouvements de recul, comme nous l’expliquait Sylvia Masson, vétérinaire spécialiste européenne en médecine du comportement des animaux de compagnie, à propos des chiens-influenceurs mode.

Mais qui a vraiment les moyens et l’envie de s’adonner à du Gucci jusq’au bout des griffes de son animal de compagnie ?

