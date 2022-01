Bonne nouvelle pour l’actualité sur Twitch : Hugo Décrypte annonce sa nouvelle émission

Mercredi 12 janvier, Hugo Décrypte lance un nouveau programme sur Twitch intitulé Mashup. Une émission sur l’actualité qui va plus loin que ses décryptages.

Du nouveau pour Hugo Décrypte ! Il vient d’annoncer l’arrivée d’un nouveau programme sur Twitch : Mashup. Après 6 années à travailler sur sa chaîne YouTube, le créateur a exprimé vouloir aller plus loin avec cette émission qui impliquera des débats, de la libre-antenne, et bien sûr plus de décryptage.

Depuis tout petit, je rêve de devenir journaliste pour informer sur les sujets qui comptent.



6 ans après le lancement de @HugoDecrypte, c’est un nouveau chapitre.



Bienvenue sur @mashup_talk. 🎉https://t.co/opfP5B9bNu



pic.twitter.com/QxfxdFX4os — Hugo Travers (HugoDécrypte) (@HugoTravers) January 10, 2022

L’accès à l’information facilement

Le concept de la chaîne YouTube de Hugo Décrypte est de récapituler l’actualité dans des vidéos d’une dizaine de minutes simplement et d’une façon accessible. Il fait de même sur Instagram dans des récap’ d’une minute.

Une belle initiative pour les gens qui n’aiment pas les chaînes d’actualités en continu — lesquelles peuvent être plus stressantes qu’autre chose.

L’émission Twitch Mashup sera plus développée en termes de contenu. Hugo Décrypte a expliqué dans son annonce qu’elle permettra d’aller « plus loin ». Il a également mentionné une grande « diversité » concernant les sujets abordés et les invités.

On a hâte de découvrir ce nouveau format et les premiers invités de ce programme qui commence ce mercredi 12 janvier sur Twitch à 20h !

Crédit photo : Twitter de Hugo Décrypte