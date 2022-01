3 lives 3 ambiances : ce mercredi, passez la journée sur Twitch avec nous

Le mercredi, c’est la journée pause ! Détendez-vous avec l’équipe Twitch de 9h à 23h avec trois lives de folie sur la chaîne de Madmoizelle.

What a week, huh ? Captain, it’s wednesday… Un début de semaine difficile ? Et il reste encore des jours comme ça ? Non non, on va pas vous laisser dans la panade ! Il est temps de se détendre et apprendre à se reposer devant un bon petit live Twitch and chill.

Ça tombe bien, l’équipe de stream de Madmoizelle vous a préparé une journée de repos rien que pour vous.

La Matinale, à 9 heures sur Twitch

Dès 9 heures, c’est Shakaam qui vous accueille pour La Matinale signée Mad, avec ses deux chats aussi débiles et fous que sa communauté. Un réveil en douceur (at first), qui vous permettra d’être bien accompagnée pour ce début de journée. Au programme : Les Sims 4, blagues vaseuses et petit dej’ sympathique.

Du gaming multi à l’apéro

A 18 heures, SekaiLove vous retrouve en live pour jouer à vos côtés en multigaming ! Concentration et discussions à la con, c’est dans la bonne humeur que vous pourrez discuter tranquillement avec elle autour d’un jeu de votre choix.

De quoi se faire peur à la nuit tombée

Terminons comme il se doit la journée avec Inès et Emilie de notre super équipe vidéo dès 20 heures sur un jeu sorti l’année dernière, aussi terrifiant que graphiquement sublime : Resident Evil Village.

Ce nouvel épisode porte la série au sommet de la peur dans un épisode explosif qui nous plonge quelques années après les fameux événements terrifiants de Resident Evil 7 Biohazard, jeu unanimement salué par la critique.

RE Village, c’est l’histoire d’Ethan et son épouse Mia qui commencent une nouvelle vie paisible (non), enfin libérés de leur passé tortueux (non plus). Mais le sort s’acharne de nouveau sur eux lorsque Chris du BSAA (l’Alliance pour l’évaluation de la sécurité du bioterrorisme) enlève leur fille.

Ce nouvel opus, toujours en vue à la première personne, propose un environnement inédit : un village d’Europe peuplé d’étranges créatures et dominé par un château inquiétant, me rappelant étonnement ma bourgade alsacienne d’enfance. Le jeu est disponible sur toutes les plates-formes, de 35€ en occasion à 60€ en neuf juste ici.

Bref vous l’aurez compris : mercredi tout est permis ! Surtout sur la chaîne Twitch de Madmoizelle.