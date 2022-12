Billie Eilish, Olena Zelenska, Elnaz Rekabi… la BBC dévoile son top 100 mondial des femmes les plus influentes

La BBC a choisi le thème du progrès pour son classement annuel des 100 femmes les plus influentes et inspirantes du monde en 2022.

La BBC (British Broadcasting Corporation, société de production et de diffusion de programmes à la télévision et à la radio britannique) vient de dévoiler sa liste de 100 femmes considérées comme les plus influentes et inspirantes du monde en 2022.

Rendre visible les femmes luttant pour le progrès

En ouvrant cette liste, ne vous attendez pas à découvrir une ribambelle de stars toutes plus célèbres les unes que les autres. Certes, Billie Eilish a été choisie, mais la jeune prodige américaine fait figure d’exception en tant que phénomène musical planétaire.

Au contraire : l’objectif de ce top 100 % féminin est de mettre la lumière l’action de femmes plus anonymes, mais tout aussi importantes. En effet, la liste de la BBC a été créée en 2013 en réaction au viol collectif de Delhi survenu en 2012. La rédactrice en chef de la BBC Fiona Crack considérait alors que les problématiques auxquelles les femmes sont confrontées et contre lesquels elles luttent étaient sous-représentées dans les médias.

Dès lors, comme chaque année, les lauréates de 2022 sont engagées contre la guerre, les violences sexistes et sexuelles, pour de meilleures conditions de santé, d’éducation… Malgré la diversité de leur spécialité, toutes ces femmes ont toutes en commun d’incarner le progrès, thème choisi pour la liste de cette année.

© capture d’écran radio Stern

Les femmes iraniennes et ukrainiennes au premier plan

Dès lors, dans ce top de 2022, on retrouve bon nombre de femmes situées au cœur de conflits ayant bouleversé le monde cette année, en particulier des Ukrainiennes et des Iraniennes.

À l’heure où l’Iran fait face à une vague de violence historique de la part du régime, la grimpeuse Elnaz Rekabi a été choisie parmi les 100 femmes influentes, tout comme l’actrice Zar Amir-Ebrahimi ou encore l’activiste Gohar Eshghi. La première dame d’Ukraine Olena Zelenska figure également dans le top, à l’instar de Yana Zinkevych, une politicienne et médecin bénévole sur le champ de bataille.

Outre l’engagement dans la politique, la médecine et la science, ou encore le sport, le classement fait aussi la part belle à la culture. L’actrice américaine Selma Blair est également considérée comme une source d’influence, tout comme la star bollywoodienne Priyanka Chopra Jonas, fervente défenseuse des droits des femmes et des filles.

La bonne nouvelle, c’est que l’un des objectifs de ce top est de donner la parole à ses femmes. C’est pourquoi il inaugure une semaine d’interviews, de documentaires et de reportages, disponibles sur le site de la BBC !

Crédit de l’image à la Une : © capture d’écran BBC