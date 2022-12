Bientôt un gel contraceptif sans hormones ? (On ne s’emballe pas, mais c’est prometteur)

Est-ce l’avenir de la contraception ? Un gel sans hormones est en pleine expérimentation par une équipe de chercheurs suédois, et pourrait bien devenir une alternative valable. On vous explique comment il fonctionne.

Une contraception facile d’utilisation, fiable, et non hormonale, beaucoup en rêvent. Selon Libération, des chercheurs suédois travaillent actuellement sur un gel contraceptif qui agirait sur la glaire cervicale, le mucus sécrété naturellement par les glandes du col de l’utérus.

Une idée qui ne semble pas si éloignée du gel vaginal Phexxi, commercialisé aux États-Unis depuis 2020, qui en agissant sur le pH, le rendant plus acide, a un impact sur les spermatozoïdes et des vertus contraceptives efficaces à 86%.

Un contraceptif à base de chitosan

Cette fois, la méthode développée depuis 2017 par le KTH Royal Institute of Technology en Suède s’appuie sur les propriétés du chitosan, dérivé de la chitine, que l’on trouve dans la carapace des crustacés et des insectes. Le chitosan est généralement un composant de complément alimentaire, mais ici, combiné à la glaire cervicale, il permet d’empêcher la progression des spermatozoïdes vers l’utérus. Testé sur des brebis, le gel contraceptif s’est révélé efficace à 98%. D’autres tests doivent encore être effectués avant d’envisager une expérimentation sur des humains.

Tout comme le Phexxi, ce gel, qui n’en est qu’au stade expérimental, permettrait aussi une grande facilité d’utilisation en étant applicable avant un rapport sexuel, potentiellement plusieurs heures au préalable.

Alors que les 15-24 ans attendent que la charge mentale de la contraception soit mieux répartie et ne repose pas essentiellement sur les épaules des femmes, ces nouvelles méthodes alternatives répondent aussi à une autre demande : celle de ne plus dépendre d’une contraception hormonale qui comporte encore souvent des effets secondaires pénibles sur la santé physique, mentale et sexuelle.

Crédit photo : Jill Burrow via Pexels