L’Italie rend la pilule contraceptive gratuite au grand dam de son gouvernement conservateur

En Italie, l’agence du médicament a voté pour la gratuité de la pilule contraceptive et de la Prep. La mesure doit entrer en vigueur dans les semaines à venir.

Vers la gratuité de la contraception orale en Italie ? C’est en tout cas ce que souhaite le comité des prix et des remboursements de l’Agence italienne des médicaments (AIFA), qui a voté le 22 avril 2023 en sa faveur. La mesure, qui doit encore être examinée par le conseil d’administration de l’AIFA avant d’être inscrite au Journal Officiel, concernera toutes les femmes sans limites d’âge.

Un dispositif estimé à 140 millions d’euros par an pour les caisses de l’État

Si la décision a été applaudie par le Parti démocrate, ainsi que par l’alliance des verts et de la gauche, la droite au pouvoir de Giorgia Meloni (ouvertement anti-avortement), s’est montrée très critique. L’AIFA étant un organisme indépendant, le ministère de la Santé ne peut pas interférer et a donc sommé l’Agence du médicament de « faire marche arrière », estimant qu’il y a « bien d’autres priorités sociales et de santé à gérer en Italie ».

La question était dans les tuyaux depuis quelque temps. L’Agence du médicament, qui doit être réformée à l’été, a rendu son verdict in extremis, actant, par la même occasion, la gratuité de la Prep. Le tout doit entrer en vigueur dans les semaines qui viennent.

Ce choix n’a rien d’anodin pour l’Italie, qui fait figure de mauvais élève en matière de droits sexuels et reproductifs : en 2019, le ministère de la Santé estimait par exemple que 67% des gynécologues de la péninsule sont objecteurs de conscience (c’est-à-dire qu’ils ont déjà invoqué la clause de conscience pour refuser de pratiquer un avortement). Un chiffre qui grimpe même à 80% dans cinq des vingt régions italiennes, dont la région de Rome.

La pilule contraceptive distribuée gratuitement à certains endroits

Selon les données de l’AIFA, 2,5 millions d’Italiennes prennent la pilule quotidiennement. Dans certaines régions, celle-ci peut être obtenue gratuitement via le planning familial. Mais le dispositif ne concerne pas tous les centres, ni toutes les générations de pilule.

Cette nouvelle mesure ouvrirait donc l’accès à la contraception au plus grand nombre et lèverait le frein économique qui dissuade certaines patientes de recourir à la contraception. Reste à savoir les modalités de cette gratuité, car toutes les pilules contraceptives ne seront pas concernées.

En France, depuis le 1er janvier 2022, l’Assurance maladie prend intégralement en charge le coût de la contraception et des actes qui y sont liés (une consultation par an avec un médecin ou une sage-femme et les examens biologiques potentiels). Mais, la mesure concerne uniquement les femmes de moins de 26 ans.