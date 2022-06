Bianca, 5 538 € par mois : « Je m’estime trop payée »

Parler d’argent, en France, c’est encore tabou. Pourtant, c’est un sujet passionnant… et féministe par certains aspects ! Dans notre rubrique Règlement de comptes, des personnes en tout genre viennent éplucher leur budget, nous parler de leur rapport à l’argent et de leur organisation financière en couple ou en solo. Aujourd’hui, c’est Bianca qui a accepté de nous ouvrir ses comptes.

Les revenus et dépenses de Bianca nous ont été transmis en Francs suisse, et ont été convertis en euros pour la rédaction de l’article.

Bianca est ingénieure en recherche et développement dans une PME de sa Suisse natale. À ce poste, elle touche 6 000 francs suisses chaque mois, ce qui représente 5 538 €. Un salaire qui n’est pas aussi élevé que celui de ses pairs :

« Lorsque je parle de mon salaire à d’anciens camarades de promo, je me rends compte que j’aurais pu gagner plus à la sortie de mon master. Mais je pense que c’est en partie lié à mon entreprise, qui est une PME dans une région qui n’est pas un pôle technologique. Ils n’ont pas besoin d’ « attirer » les talents et au sein de l’entreprise je fais partie des cadres, donc des hauts salaires.

Pour autant, elle estime que son salaire est trop élevé et qu’il reflète des injustices :

« Selon moi, je suis trop payée. Dans ma petite entreprise, des opérateurs et opératrices sont payés bien moins que moi, et je ne trouve pas ça très normal. Certes, ils n’ont pas de formation, mais pouvoir se former est une chance à laquelle j’ai eu droit… Ce n’est pas si logique que ça, que je puisse recevoir un salaire bien plus élevé. Dans le cadre bienveillant de mon entreprise, je ne suis pas sous pression et on ne peut pas non plus justifier cette différence de salaire par de plus hautes responsabilités.

Je me pose pas mal de question quant à ces inégalités salariales. Je n’en ai jamais parlé, mais lors de mon prochain entretien avec le RH et mon patron, j’aimerais aborder le sujet (et par exemple leur dire que je n’ai pas spécialement l’envie d’une augmentation).