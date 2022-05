Besoin de paroles sans filtre sur la maternité ? Voici 5 podcasts réjouissants

Les cinq meilleurs podcasts sur la maternité sont là, et ils sont garantis sans culpabilisation, pour kiffer et interroger sa parentalité.

On est parfois bien seules enceintes, ou quand on est mères, avec nos interrogations cheloues, nos doutes et nos peurs, alors mettre dans ses oreilles des podcasts qui informent, rassurent et font rigoler peut être la meilleure des idées.

Enceinte, j’ai été bien accompagnée par ces émissions, qui m’ont appris beaucoup de choses, et je continue à l’être ! Ces productions sonores permettent d’aborder la maternité autrement, sans complexes — bien loin de Laurence Pernoud. On peut y piocher à sa guise.

Voici une petite sélection :

1/ La Matrescence

Comme la journaliste Clémentine Sarlat l’explique à chaque épisode, la matrescence « c’est la contraction des mots maternité et adolescence, pour expliquer la naissance d’une mère ». Car effectivement, on naît pas mère, on le devient. Et pour nous accompagner dans tous les bouleversements que cela peut engendrer, rien de tel que ce podcast. Les épisodes sont thématiques, font la part belle aux témoignages, et aux spécialistes des domaines.

Pour écouter La Matrescence Sur Apple Podcast · Sur Spotify · Sur Deezer

2/ Bliss

(© Hachette)

C’est un podcast de témoignages, de personnes célèbres ou anonymes, qui racontent leur grossesse, leur accouchement et le début de leur post-partum. La présentatrice est si bienveillante que les mères se lâchent, racontent sans filtre ces moments qui peuvent être si intimes. Et c’est bien utile de savoir à quoi on peut s’attendre ou de se rendre compte qu’on n’est pas seules. Notre rencontre avec Clémentine Galey est à retrouver ici.

Pour écouter Bliss Sur Apple Podcast · Sur Spotify · Sur Deezer

3/ La Reprise

Parce que le retour au travail après un congé maternité peut être source de grande joie, de souffrance mais aussi de doutes et de remises en question, ce podcast nous montre un peu toutes les modalités, avec des témoignages passionnants de mères – recueillis par Thi Nhu An PHAM – qui ont repris (ou pas !) le travail.

Pour écouter La Reprise Sur Apple Podcast · sur Spotify · sur Deezer

4/ Et ta mère !

C’est un podcast sur les relations mères-filles, sur la transmission. Et le moins qu’on puisse dire c’est qu’il y a beaucoup plus de choses à dire sur le sujet qu’il n’y paraît. Ça peut être une relation tellement intense, qui détermine le cours de la vie d’une femme mais aussi qui façonne sa maternité, sa façon d’éduquer ses enfants. La musique d’Odezenne est un sacré plus.

Pour écouter Et ta mère Sur Ausha

5/Camille

C’est un podcast qui au départ interroge le genre, par la brillante journaliste Camille Regache. Mais c’est un angle par lequel il est passionnant de parler de maternité et de parentalité. Les épisodes ayant trait à ce sujet sont vraiment à écouter (les autres aussi, bien bien sûr !), comme « Guide de parentalité queer », « La PMA, c’est quoi ? » ou encore « Être parent dans un monde hétéro ».

Pour écouter Camille Sur Apple Podcast · sur Deezer · sur Spotify

Pas la peine d’ergoter plus longtemps, allez les écouter !

