Pour la première fois en Europe, une station de ski interdit la cigarette sur les pistes, et c’est une bonne nouvelle

La mesure a pris effet le 17 décembre, date d’ouverture de la station. Le domaine de Haute-Savoie, qui défend un intérêt environnemental autant que de santé publique, devient ainsi un pionnier en Europe.

« On va peut-être essuyer des critiques, mais ça va dans le sens de l’histoire », estime Benjamin Mugnier. Le directeur commercial des Gets s’est confié au Parisien sur l’interdiction de fumer mise en place le 17 décembre dans cette station de ski de Haute-Savoie. La station des Gets est ainsi la première d’Europe à interdire la consommation de tabac sur les pistes.

Préserver l’environnement

Les préoccupations des Gets pour défendre cette mesure étaient non seulement de l’ordre de la santé publique, mais également environnemental. « Le déclic, c’est quand on a ramassé 3 000 mégots lors du nettoyage des pistes, au printemps, avec Mountain Riders », explique Benjamin Mugnier. « Un seul mégot pollue jusqu’à 500 litres d’eau avec 150 substances toxiques. Il met quinze ans à se décomposer. C’est dramatique. D’autant que toute pollution qui part de la montagne descend jusqu’à la mer », ajoute Émilie Maisonnasse, chargée du programme Zéro déchet 2030 au sein de cette association environnementale.

Un enjeu de santé publique

Celles et ceux qui n’ont que faire de la protection de la planète seront peut-être sensibles aux bienfaits que cette mesure aura sur leurs jeunes voisins dans les télésièges. « C’est une incitation de plus à arrêter de fumer. D’ailleurs, la Ligue contre le cancer nous aide pour cette première en station. Et pour les non-fumeurs, en particulier les enfants, cela réduira le tabagisme passif dans les files d’attente ou dans les remontées », précise Benjamin Mugnier.

Que les accros se rassurent, s’ils ont vraiment des difficultés à supporter l’air de la montagne, ils pourront toujours fumer sur les terrasses des restaurants d’altitude, ou encore dans les 5 zones dédiées éparpillées sur le domaine. « Dans un premier temps », la station « compte sur l’autorégulation des skieurs » pour respecter l’interdiction de fumer partout ailleurs, mais gare aux gendarmes qui vous poursuivraient sur une piste rouge pour vous coller une amende.

Crédit photo de Une : © PatrickBlaise de la part de Pixabay via Canva.