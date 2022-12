Aux États-Unis, les célibataires ont vu leur vie sexuelle bouleversée par la remise en cause de l’IVG

Huit personnes célibataires sur dix affirment que la révocation de Roe v. Wade en juin 2022 a eu des conséquences sur leur vie sexuelle. C’est la conclusion de l’enquête Singles in America réalisée par le site de rencontres Match auprès de 5 000 personnes célibataires âgées entre 18 et 98 ans.

Les résultats sont passionnants : par exemple, deux femmes sur trois affirment qu’elles ne pourraient pas avoir un rendez-vous avec une personne ayant des opinions contraires à elles sur la question de l’avortement. Cette exigence, c’est aussi une conséquence du confinement, affirme la Dr. Helen Fisher, qui estime que les célibataires ont « changé de priorités et veulent avoir des rencards intelligemment » :

« C’est de la drague saine. Ils et elles cherchent un partenaire qui privilégie la santé mentale et l’attention portée à son propre bien-être ; ils et elles veulent quelqu’un d’émotionnellement mature et socialement responsable ; ils et elles accordent moins d’importance au fait d’être beau ; et ils et elles étendent leur zone de drague. Les célibataires ont des rencards et se consacrent à trouver un partenaire prêt à s’engager sur le long-terme.

Mais les questions sociétales du moment — de la décision de Roe v Wade à l’inflation galopante — ont un impact énorme sur la façon dont on s’aime et on se fréquente aujourd’hui. »