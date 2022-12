Audrey, 1 856€ par mois : « Je devrais vérifier mes dépenses une par une, mais je n’arrive pas à m’y mettre »

Comment préparer l’achat d’un logement ? À quoi ressemble un rapport sain à l’argent ? Voici quelques-unes des questions auxquelles nous nous attaquons dans Règlement de comptes !

Parler d’argent, en France, c’est encore tabou. Pourtant, c’est un sujet passionnant… et féministe, par certains aspects ! Dans Règlement de comptes, des personnes en tout genre épluchent leur budget, nous parlent de leur organisation financière en couple ou en solo, et de leur rapport à l’argent. Aujourd’hui, Audrey a accepté d’éplucher ses comptes pour nous.

Les revenus d’Audrey

Pour son métier d’assistante de direction dans la fonction publique d’État, Audrey touche un salaire de 1 856€ net par mois, dont 16 € de remboursement de frais de mutuelle par son employeur. Elle s’estime dans la moyenne, mais peu payée au regard des qualifications que demande son poste :

« Je ne m’estime pas bien payée pour une profession intermédiaire où l’on peut être amenée à avoir de grosses responsabilités financières et une équipe à diriger. Il y a des primes, mais elles ne sont pas énormes. C’est un salaire considéré normal dans la fonction publique, et je me considère dans la moyenne financièrement. J’aimerais tout de même avoir un salaire un peu plus important pour ne pas avoir à réfléchir à chaque dépense. »

Elle vend régulièrement des livres et des vêtements sur Vinted, et estime que cela lui rapporte plus ou moins 27 € mensuels. En tout, elle gère donc un budget de 1 883 € par mois.

Le rapport à l’argent d’Audrey

La trentenaire estime entretenir un rapport assez sain à l’argent : elle n’est jamais à découvert, et pioche si besoin sur son livret A pour alimenter son compte courant. Elle regarde ses comptes une fois par semaine pour savoir si elle peut se permettre certaines dépenses.

« Je devrais vérifier toutes mes dépenses une par une à la fin du mois, mais je n’arrive pas à m’y mettre car les dénominations sur mon compte courant ne sont pas toujours claires, et je n’arrive pas à me souvenir quelle somme d’argent correspond à quoi ! Le seul moyen serait de noter toutes mes dépenses tous les jours sur un tableau Excel, mais je sais que j’aurais du mal à m’y tenir. »

Elle raconte essayer d’optimiser chacun de ses postes de dépenses pour faire des économies :

« Mon loyer, mes assurances, l’électricité, le téléphone et ma mutuelle sont en prélèvement automatique. Je paie mes assurances une fois par an pour éviter des frais de prélèvements mensuels. J’utilise mon téléphone en point wifi pour ne pas avoir à payer d’abonnement pour une box. Pour la litière et la pâtée de mon chat, j’achète en gros. J’aimerais faire pareil pour l’alimentation, mais je n’ai pas assez de place chez moi. »

Les dépenses d’Audrey

Audrey est locataire depuis 2 ans d’un appartement de 45 m² en agglomération de Dijon.

« Je l’ai choisi car il avait une petite terrasse extérieure qui donne sur un grand parc. Donc pas de vis à vis en face et mon chat peut aller dehors sans grand risque de se faire renverser par une voiture. Il y a aussi quelques bandes de terre qui m’ont permis de planter des herbes aromatiques. Je loue en attendant de pouvoir acheter.

Son loyer mensuel lui coûte 660 € dans lesquels les charges, l’eau et le chauffage sont inclus. Elle consacre aussi chaque mois 23 € à ses factures d’électricité, 12 € à son abonnement téléphonique qui lui sert aussi d’accès à internet et 12 € à son assurance habitation (154 € par an, qu’elle règle en une fois).

Elle possède une voiture, qui est son mode de déplacement principal depuis quelques mois :

« Je prends la voiture pour tous mes déplacements pour le moment, car cela fait des mois que les transports en commun de la ville sont en grève. Cela me coûte 70€ d’essence par mois. J’évite de faire de longs trajets à la campagne pour économiser l’essence pour le moment. Avant les grèves (et l’inflation), je dépensais 40 € par mois en essence et 40 € par mois dans un abonnement pour les transports en commun (dont la moitié est remboursée par mon employeur). »

En plus de l’essence, sa voiture lui coûte 274 € d’assurance à l’année, soit 22 € par mois.

Enfin, ses frais fixes comprennent 24 € de mutuelle (dont 16 € sont remboursés par son employeur) et 9 € de frais bancaires.

« Certaines fins de mois sont un peu justes »

Côté courses, l’assistante de direction dépense 280 € par mois qu’elle répartit entre supermarché et produits de la ferme :

Pour les fruits et légumes, j’ai la chance d’avoir une ferme à 5 min en voiture de chez moi où les légumes ne sont vraiment pas chers car on peut les cueillir soi-même. Pour le reste, je fais en général un drive en grande surface par semaine.

Elle déjeune parfois à la cantine de son travail, ce qui lui coûte 20 € par mois. Pour son chat, elle achète des produits en gros qui lui reviennent à 35 € mensuels.

Tous les trois mois, elle se rend chez le coiffeur pour entretenir sa coupe de cheveux court.

« Cela me coûte environ 7€ par mois lissés à l’année, et je râle de devoir payer le double des hommes alors que j’ai à peine 10 centimètres de longueur sur la tête ! »

Sur son budget global, Audrey aimerait pouvoir réduire certains postes de dépenses :

« Certaines fins de mois sont un peu justes. J’aimerais beaucoup réduire le poste budgétaire de l’alimentation mais je suis intolérante à beaucoup d’aliments. Je dois donc me baser sur des produits sans gluten ou sans lactose qui ne sont trouvables qu’en grandes surfaces (ou en magasins bio, hors de prix). J’aimerais aussi réduire mes frais de banque qui me paraissent bien chers pour faire dormir de l’argent sur mes comptes. Je pense à louer un appartement moins cher en attendant d’acheter, mais il y a très peu d’offres avec un extérieur dans mes prix sur Dijon. Ma mutuelle me coûte également trop cher pour le peu de médecins (remboursés) que je vois sur l’année. »

« Les loisirs sont très importants pour moi »

Dans le budget d’Audrey, il y a peu de craquage : tout est réfléchi. Elle laisse toutefois une place importante à ses loisirs, auxquels elle réserve 150 € par mois.

« J’essaie de faire des activités manuelles différentes assez souvent (poterie, verrerie, bijouterie…) via des ateliers genre Wecando. Ce sont des ateliers assez chers (50 € minimum), donc je ne peux pas me permettre d’y aller les mois où j’ai une grosse dépense (réparation pour la voiture par exemple). On se fait aussi un atelier manuel plus simple (origami, peinture…) par semaine avec des amies, où on se retrouve chez l’une d’entre nous. C’est gratuit et on en profite pour se faire un repas ensemble ! J’achète beaucoup de livres d’occasion. Environ une fois par mois, je sors avec des amis pour tester de nouveaux restos une fois par semaine, nous allons dans un café sympa. C’est quelque chose qui nous tient à cœur parce qu’on ADORE tous manger. »

L’épargne d’Audrey

Tous les mois, la trentenaire économise automatiquement 300 € sur son livret A ou sur son compte CASDEN (la banque coopérative de la fonction publique). Un réflexe hérité de ses parents :

« Mes parents m’ont appris à mettre de côté très tôt. Ma mère mettait un petit quelque chose tous les mois sur mon livret A pour que j’aie une petite somme d’argent à disposition à mes 18 ans. Ils m’ont aussi appris l’importance d’éviter les emprunts ou les paiements en plusieurs fois, pour éviter des frais supplémentaires. »

Elle épargne dans l’optique devenir propriétaire rapidement.

« Dijon est une ville très chère pour sa taille. Je cherche un logement d’au moins 60 m² avec un petit jardin, donc les prix s’envolent et sont inabordables sur l’agglomération avec mon salaire. J’hésite à investir à la campagne où les prix sont plus décents, mais pour le moment, ça me coûterait trop cher en essence pour me rendre au travail. »

Merci à Audrey de nous avoir ouvert ses comptes !

