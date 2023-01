Assia, 2 318 € par mois : « Je ne comprends pas pourquoi je suis toujours dans le rouge »

Parler d’argent, en France, c’est encore tabou. Pourtant, c’est un sujet passionnant… et féministe, par certains aspects ! Dans Règlement de comptes, des personnes en tout genre épluchent leur budget, nous parlent de leur organisation financière en couple ou en solo, et de leur rapport à l’argent. Aujourd’hui, Assia a accepté d’éplucher ses comptes pour nous.

Assia est chef de publicité, et elle participe à un volontariat international en entreprise, un dispositif qui permet aux 18-28 ans d’effectuer une mission rémunérée à l’étranger.

Elle est rémunérée par une indemnité de 1 718 € par mois, ainsi que 280 € de participation de l’employeur au logement. Un salaire qu’elle estime très bon, au regard des salaires portugais moyens :

« En comparaison à la population locale, je suis TRÈS bien payée. Le salaire minimum portugais est à 705 €… Malgré tout, je dirai quand même que je suis dans la moyenne. Je n’ai franchement pas un train de vie extravagant, et mon salaire devrait largement me permettre de vivre correctement mais je me retrouve toujours en négatif à la fin du mois depuis mon arrivée en avril.

Ce n’est pas sa seule source de revenu puisqu’elle touche aussi 320 € par mois pour des cours particuliers qu’elle donne :

En tout, elle gère un budget de 2 318 € mensuel.

Chaque mois, la plus grosse dépense d’Assia se trouve dans son loyer qui représente 850 €, charges comprises :

Mon logement se trouve à 7 km de mon lieu de travail, ce que mes collègues trouvent « loin ». Mais ne voulant pas vivre en colocation, j’ai dû faire un compromis et m’installer un peu plus loin seule. Mon appartement fait 45m2 et est assez neuf, dans un bâtiment un peu vieillot. »

Ses factures courantes pour l’eau, l’électricité et le chauffage sont inclues dans son loyer. Ses abonnements lui coûtent 50 € et comprennent son abonnement téléphonique, YouTube Premium, Netflix et le magazine ELLE. Chaque mois, elle paie 53 € pour ses assurances (responsabilité civile, auto, et deux assurances décès).

Elle compte aussi dans ses frais fixes un crédit étudiant contracté pour sa voiture qu’elle rembourse à hauteur de 159 € chaque mois, pour lequel elle est engagée jusqu’en mars 2024 environ.

Ces derniers mois, elle a payé une régularisation d’impôts de 130 € mensuels qui prendra fin le mois prochain. Ensuite, son VIE n’étant pas imposable, elle ne paiera plus d’impôts sur ses revenus.

Les dépenses d’Assia pour les courses représentent 180 € par mois qu’elle dépense dans diférents espaces :

Je complète ce panier par des courses chez Lidl, l’enseigne la plus proche de chez moi et qui me convient bien (mais dont l’assortiment est encore moins varié qu’en France). »

« Au Portugal, je me suis inscrite auprès d’une AMAP. Chaque semaine, je vais récupérer un panier de 5 kilos composé de fruits et légumes pour 3,9 €.

La nourriture représente aussi une grande partie de son budget loisirs d’environ 350 € mensuel :

« La nourriture que je ne cuisine pas représente une bonne part de mes dépenses. C’est une source de plaisir et de satisfaction, donc c’est important ! Les restaurants, fast-foods, snacks ou repas de midi peuvent me coûter cher. Je n’ai pas de budget alloué, même si j’aimerais me limiter à deux restaurants par semaine et deux craquages sur des fast-foods par mois. Il faudrait que je réduise mon budget grignotage et commandes de repas via applications.

C’est un plaisir, mais c’est aussi un peu de culpabilité. C’est de l’argent que je dépense souvent sur des coups de tête. Si je me restreignais, j’en profiterais peut-être un peu plus en me disant “J’ai mérité mon restau”. »