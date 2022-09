Attention, ce lait pour bébé ne doit pas être consommé

La marque Candia a fait le rappel de plusieurs lots de lait pour bébé, qui auraient été mal conditionnés et présenteraient des risques pour l’enfant.

RAPPEL PRODUIT — Le site gouvernemental Rappel Conso a donné l’alerte quant à la commercialisation et la consommation de lait pour enfant de la marque Candia.

Du lait pour bébé Candia rappelé

Ce rappel concerne les packs de 24 bouteilles Candia Baby Junior 4 en 250 ml, commercialisés dans toute la France, dans toutes les grandes surfaces comme Auchan, Leclerc, Carrefour, Cora, Intermarché, Super U et Casino.

Les produits seraient mal conditionnés, et l’opercule des bouteilles serait parfois décollée, pouvant entrainer l’introduction de bactéries et des fuites. Un défaut de thermoscellage serait en cause.

Les lots 22SM4047185, 22SM4047186 et 22SM4047187 avec pour code-barres 3533631193003, ainsi que les lots 22SM4047185, 22SM4047186 et 22SM4047187 avec pour code-barres 3533630900459 ne doivent impérativement pas être consommés, mais ramenés en point de vente en vue d’un remboursement.

Si vous avez acheté l’un de ses produits et que vous avez des questions, un numéro de téléphone a été mis en place : 09 87 87 00 50.

Selon Rappel conso, qui a donné l’alerte, aucun autre produit de la marque Candia ne serait concerné.

Crédit photo image de une : Pilin_Petunyia

