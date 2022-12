Anne, 2 415€ par mois : « J’ai mon alternance, je donne des cours et je fais du baby-sitting »

À quoi ressemble un budget quand on a trois salaires et peu de charges ? Comment réduire ses dépenses en nourriture quand on mange souvent dehors ? Voici quelques-unes des questions auxquelles nous nous attaquons dans Règlement de comptes.

Prénom : Anne

Âge : 24 ans

Métiers : étudiante en deuxième année de DCG en alternance dans un groupe audiovisuel, baby-sitter et prof de maths et de comptabilité

Salaire net : 1 260 € net mensuel pour l’alternance, auxquels s’ajoutent 2 200 € annuels de primes de fin d’année, 300 € par mois en baby-sitting et 350 € par mois de cours de maths et de comptabilité

sa mère, son frère et son chat Olive Lieu de vie : l’appartement dont sa mère est locataire à Paris

Les revenus d’Anne

Anne a 24 ans et elle est étudiante en deuxième année de droit, comptabilité et gestion. Elle est alternante et travaille trois jours par semaine au sein d’un groupe audiovisuel.

Pour ce poste, elle est payée 1 260 € nets avec environ 2 200 € de prime annuelle versée en plusieurs fois. Lissé à l’année, cela représente 1 436 € de salaire par mois pour son emploi principal, ainsi que 198 € de tickets restaurants.

Elle s’estime bien payée.

En 2020, le revenu moyen des étudiants en France était de 919 € mensuels. 32% d’entre eux déclaraient un revenu d’activité, en moyenne de 728 € par mois.

En plus de ce poste, elle fait régulièrement du baby-sitting, qui lui rapporte en moyenne 300 € chaque mois, et donne des cours de maths et de comptabilité pour 350 € mensuels.

« J’ai cours le lundi et le mardi, le reste de la semaine, je suis en entreprise. Je garde des enfants environ six heures par semaine le soir, donc en général, je révise tranquillement pendant qu’ils dorment. Le week-end ou parfois le vendredi soir, je donne deux heures de cours de maths et deux heures de cours de comptabilité. Je dépasse largement les 45 heures de travail par semaine. C’est fatigant, mais c’est la vie, et puis, j’arrive quand même à faire d’autres choses à côté. »

Elle perçoit aussi 130 € de prime d’activité. En tout, elle gère donc un budget de 2 415€ par mois.

Revenus d’Anne

Les dépenses d’Anne

L’étudiante vit chez sa mère, dans un appartement de 75 m² dans le nord de Paris. Elle est hébergée gratuitement, et n’a donc aucune charge liée au loyer ou aux factures courantes.

Sans frais liés à son logement, son poste de dépenses principal se trouve dans les loisirs : elle y consacre environ 600 € chaque mois, notamment pour manger à l’extérieur.

« Mon budget nourriture doit avoisiner les 500 €. Je compte dans cette somme des courses au Carrefour Market le plus proche de chez moi, mais aussi les repas à l’extérieur. Je mange souvent au restaurant, ou bien je me fais livrer des repas. J’en profite, car je n’ai pas de loyer à payer, mais je tiens à le réduire et j’aimerais, dans les mois à venir, le diviser par deux ou par trois. »

Ses dépenses plaisirs comprennent aussi une carte cinéma annuelle, qui lui a coûté 150 € grâce au CSE de son entreprise. À cela s’ajoutent en moyenne 75 € de shopping par mois pour des vêtements.

Elle dépense 42 € mensuels pour des abonnements : 19,99 € pour son téléphone, 13,49 € pour Netflix, qu’elle partage avec ses cousins, et Disney+ pour 8,99 €.

« J’ai un peu arrêté les sorties dans les bars pendant la période scolaire. Cela représentait un vrai budget, et ne plus le faire m’a permis d’économiser un peu plus. »

Chaque mois, ses frais fixes comprennent aussi 3,80 € de frais bancaires, 16 € d’assurance et 23 € de sur-complémentaire mutuelle. Son abonnement aux transports en commun lui coûte 38 €.

Dépenses d’Anne

« Je paie 66 € par mois d’épilation laser »

Anne estime à environ 215 € chaque mois son budget à destination des dépenses dites féminines : celles qui sont liées à la pression esthétique qui pèse sur les personnes perçues comme femmes (le maquillage, l’épilation ou les produits de beauté, par exemple), la contraception, ou encore les menstruations.

« Mon budget maquillage est faible, environ 100 € par an. Niveau produit de beauté type soins, je dirais que je dépense plutôt 250 € à l’année. Je fais actuellement de l’épilation au laser des aisselles et du maillot — un investissement selon moi — pour laquelle je paie 66 € chaque mois jusqu’en mars. Ensuite, je passerai aux jambes donc ce budget ne va pas diminuer. J’ai recours à de l’orthodontie qui me coûte 900 € chaque semestre, dont 400 € remboursés par ma sur-mutuelle. Mes protections hygiéniques me coûtent 15 € par mois environ que je peux me faire rembourser par la mutuelle. »

« Je sais que je pourrais économiser plus »

Anne explique se sentir en équilibre entre dépensière et économe :

« Je sais que je pourrais économiser plus. En même temps, je ne suis jamais à découvert et je fais attention. Ma mère devait s’occuper seule de deux enfants, donc même si elle ne me parlait pas souvent d’argent, je pense que financièrement, ça devait être compliqué. Je pense que cela a joué sur mon rapport à l’argent. »

Chaque mois, elle place 900 € d’économies sur différents comptes et livrets d’épargne.

« Chaque mois, je mets 600 € dans mon livret A pour un apport futur, afin d’acheter un appartement. Je mets 100 € sur un compte Fortunéo pour les vacances, et 200 € sur mon compte Boursorama pour les imprévus ou les cadeaux (Noël, anniversaires…). En général, il me reste environ 400 € en fin de mois, que je laisse sur mon compte la plupart du temps. »

Avec cet argent, elle espère pouvoir acheter un appartement à Paris, ou partir étudier et vivre à l’étranger si elle en a l’occasion.

Merci à Anne d’avoir répondu à nos questions !

