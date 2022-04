Adibou, le jeu cultissime des 90s, est de retour !

Le jeu culte des années 90-2000 est désormais disponible sur mobiles et tablettes iOS et Android. Allez hop, par ici le coup de vieux !

Coucou les nostalgiques, cette information est pour vous : Adibou revient en version 2.0 !

Si vous avez grandi dans les années 90 (ou le début des années 2000, personne n’est parfait), vous avez sûrement connu Adibou, ce petit personnage qui nous apprenait plein de choses, et même à faire des gâteaux. Ludique, pédagogique et fun, il a participé à l’éducation de plus de 10 millions d’enfants à travers l’Europe, à une époque où les gros PC étaient le comble du cool.

Adibou version 2.0

Adibou devient une application !

Mais Adibou n’est pas resté oublié dans les 90s, fort heureusement. Wiloki, une plateforme de soutien scolaire en ligne 100% personnalisée et dédiée aux 4-14 ans, a décidé de faire revivre le petit personnage de notre enfance.

Wiloki ayant été inventée par les trois enfants de Roland Oskian, le créateur d’Adibou, il était évident pour eux que le petit personnage à la casquette allait avoir droit à son come-back. En partenariat avec Ubisoft, qui a apporté toute son expertise en termes de création, production et marketing de jeux vidéo, l’univers léger et touchant d’Adibou est bien de retour.

Faire pousser des légumes avec Adibou

Cédric Royer, directeur de contenus chez Ubisoft, a déclaré dans un communiqué que nous avons pu consulter :

Nous sommes ravis de cette collaboration avec Wiloki. Elle redonne vie au personnage attachant d’Adibou qui a bercé l’enfance de toute une génération. Wiloki apporte un vrai savoir-faire sur le ludo-éducatif avec un contenu ludique qui s’adapte à chaque enfant.

Adibou revient, mais est-ce comme avant ?

Concernant le contenu de l’application, les puristes du jeu ne devraient pas être déçus. Les univers principaux ont été conservés (et améliorés), et on peut toujours faire des gâteaux dans la cuisine, ce qui est quand même le comble du cool. Dans l’application Adibou, on peut donc, entre autres :

Aller dans le jardin (c’est le point de départ) et y rencontrer la plupart des personnages, et naviguer entre les différents espaces

Aller dans la cuisine et concocter des gâteaux, tartes et pizzas

Aller dans le salon qui donne accès à divers mini-jeux. C’est le pôle multimédia d’Adibou !

Aller dans le potager pour faire pousser les fruits et légumes du jardin

Aller dans la Tour du Savoir, conçue pour l’apprentissage des grands thèmes éducatif en partenariat avec des enseignants de l’Éducation nationale.

On peut faire des gâteaux !

Vous pouvez retrouver Adibou en applications iOS et Android, sur téléphone ou bien sur tablette. Le jeu coûte 9,99€ et la sécurité des enfants est garantie, puisqu’aucune publicité, achats intégrés ou contenus additionnels payants ne seront proposés.

Téléchargez Adibou dans l’AppStore

Téléchargez Adibou sur Google Play

À lire aussi : Cinq jeux qui ont marqué mon enfance