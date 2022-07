7 films à voir au cinéma cet été avec les enfants !

Quels sont les films ou les dessins animés qui vont attirer les parents et leurs héritiers dans les salles pendant les grandes vacances ?

Les salles obscures sont idéales pour passer le temps et se rafraichir pendant les vacances d’été. Et quand on voit les températures extérieures, passer de longues minutes au frais avec des mômes fascinés par un dessin animé projeté sur grand écran, c’est vraiment une bonne idée.

Mais du coup, on va voir quoi cet été ?

1 – Mia et moi : l’héroïne de Centopia

Première aventure au cinéma de Mia, héroïne de la série à succès Mia et moi qui est disponible sur Netflix.

Synopsis : « Grâce à un bracelet hérité de ses parents, Mia peut plonger au cœur du monde magique de Centopia, où elle prend l’apparence d’une elfe. Alors que l’île du Lotus est en danger, elle va devoir faire équipe avec de nouveaux alliés et affronter l’immonde Toxor afin de protéger le royaume auquel elle est tant attachée. Au cours de ce voyage palpitant, Mia est amenée à prendre une décision qui pourrait bien tout changer… »

À partir de 6 ans, dès le 20 juillet au cinéma.

2 – Buzz l’éclair, toujours à l’affiche

Un nouveau film basé sur le héros le plus cool de l’univers de Toy Story.

Synopsis : « Après s’être échoué avec sa commandante et son équipage sur une planète hostile située à 4,2 millions d’années-lumière de la Terre, Buzz l’Eclair tente de ramener tout le monde sain et sauf. Pour cela, il peut compter sur le soutien d’un groupe de jeunes recrues ambitieuses et sur son adorable chat robot, Sox. Hélas, l’arrivée du terrible Zurg et de son armée de robots impitoyables ne va pas leur faciliter la tâche. »

À partir de 6 ans, dans les cinémas depuis le 22 juin.

3 – Les Minions 2 : il était une fois Gru

Une suite de Moi Moche et Méchant mais pas vraiment, basée sur la jeunesse de Gru, notre maître à tous.

Synopsis : « Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit en banlieue au milieu des jeans à pattes d’éléphant et des chevelures en fleur, met sur pied un plan machiavélique à souhait pour réussir à intégrer un groupe célèbre de super méchants, connu sous le nom de Vicious 6, dont il est le plus grand admirateur. »

À partir de 6 ans, en salles depuis le 6 juillet 2022.

4 – L’anniversaire de Tommy

L’histoire d’un petit lapin, dans un film réalisé par Michael Ekbladh avec les voix de Fanny Roy et David Macaluso.

Synopsis : « Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec sa famille dans une jolie maison, entouré de nombreux amis. Mais la naissance de sa petite sœur bouscule les habitudes et à cause d’elle, la fête d’anniversaire de ses cinq ans risque bien d’être compromise… »

À partir de 3 ans, en salles depuis le 8 juin.

5 – Ducobu président !

La suite des aventures de l’élève le plus pénible de France.

Synopsis : « Une nouvelle année scolaire démarre pour Ducobu ! A l’école Saint Potache, une élection exceptionnelle va avoir lieu pour élire le président des élèves. C’est le début d’une campagne électorale un peu folle dans laquelle vont se lancer les deux adversaires principaux : Ducobu et Léonie. À l’aide de son ami Kitrish et de ses nombreux gadgets, Ducobu triche comme jamais et remporte l’élection. Parc d’attraction dans la cour, retour de la sieste, suppression des légumes à la cantine… Pour Latouche, trop c’est trop !»

À partir de 6 ans, en salles depuis le 13 juillet 2022.

6 – Krypto et les Super-Animaux

Une histoire de super-héros version animaux, drôle et mignonne tout plein.

Synopsis : « Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un défi immense : sauver son maître, enlevé par Lex Luthor et son maléfique cochon d’inde Lulu. Pour cela, il devra faire équipe avec une bande d’animaux au grand cœur, mais plutôt maladroits. »

À partir de 6 ans, au cinéma dès le 27 juillet.

7 – Tad l’explorateur et la table d’émeraude

Le 3e volet des aventures de Tad, après Tad l’explorateur à la recherche de la cité perdue en 2013 puis Tad et le secret du roi Midas en 2018.

Synopsis : « Le rêve de Tad Stones est d’être reconnu comme un grand archéologue mais toutes ses tentatives pour se faire accepter par Ryan, le brillant chef d’expédition et ses collègues tournent au fiasco. En ouvrant un sarcophage, il déclenche une malédiction qui va mettre la vie de ses amis en danger. Pour mettre fin à cette malédiction et sauver Momie, Jeff et Bernardo, Tad et Sara se lancent dans de nouvelles aventuresqui les conduiront du Mexique à Chicago et de Paris à l’Égypte. Ce périlleux voyage amènera Tad à croiser la route de l’Agent Ramirez et de Victoria Moon, une experte en sciences occultes. »

À partir de 6 ans, au cinéma le 24 août.

Crédit photo image de une : Geber86