Comment vous disputer sainement avec votre moitié (bah oui, péter la vaisselle, ça devient vite coûteux)

On vous donne quelques conseils pour essayer de ne pas trop vous laissez envahir par vos émotions pendant vos disputes de couple.

Je ne sais pas vous, mais moi quand je me prends la tronche avec mon mec, ça peut vite partir dans tous les sens. Sans compter que j’ai un caractère assez explosif et lui aussi, dirais-je pour être polie, et que j’ai beaucoup de mal à ne pas m’emporter et à ne pas jeter des objets contre les murs.

Oui je sais, ce n’est pas hyper constructif comme moyen de s’exprimer, mais je travaille dessus. Nous ne sommes jamais violents l’un envers l’autre physiquement, pas d’inquiétude, c’est juste les objets qui prennent un peu cher parfois. Et je me suis dit que vous pouviez peut-être vous trouver dans la même situation que moi, ou avoir votre partenaire concerné-e.

Je suis donc partie à la recherche de conseils pour apprendre à me disputer « correctement », glanant ici et là des astuces et des méthodes pour tenter de calmer un peu mes accès de colère quand une situation m’énerve dans mon couple.

Même si se disputer dans un couple n’est pas une mauvaise chose, le faire sainement est important et constructif, surtout si vous souhaitez que votre relation tienne le coup, et que ces disputes vous minent.

Utiliser le « je » plutôt que le « tu » dans une dispute

Plutôt que de dire « tu ne fais pas attention à moi » ou « tu t’en fous de ce que je ressens », utiliser simplement le « je » peut désamorcer une conversation mal partie et éviter de mettre votre binôme sur la défensive.

Vous pouvez dire par exemple « j’ai l’impression que tu ne fais pas attention à telles ou telles choses et ça me rend triste » ou « je ne me sens pas épaulée pour faire tel truc et ça me blesse ». C’est des exemples hein, il faut adapter le discours à votre situation.

Trouver le bon moment pour se disputer

Il paraît qu’il ne faut pas faire ses courses avant de manger, sinon on achète tout et n’importe quoi, parce qu’on a la dalle. C’est un peu pareil pour les disputes, il vaut mieux éviter de les déclencher quand on n’est pas au max de sa forme, en ayant faim ou en étant crevé.

Je sais que ce n’est pas facile, mais il faudrait essayer de remettre la dispute à plus tard, à un moment où vous serez tous les deux aptes à entendre les arguments de l’un et de l’autre, pour éviter les frustrations.

Écouter ce que l’autre a à dire dans une dispute

Pas aisé quand on a une envie irrépressible de dire ce qu’on pense à l’autre et de balancer tout son argumentaire sans écouter le reste. Pourtant, c’est la base de la communication, paraît-il : il faut écouter.

Et même si vous pensez que vous avez forcément raison, ça peut toujours être constructif d’entendre le point de vue de l’autre. Peut-être même que ça vous éclairera sur votre propre comportement, et que vous vous rendrez compte, en mettant un peu votre ego de côté, que vous avez aussi des torts.

Prendre une pause pour réfléchir

Si vous êtes hyper vénère et que vous pensez que ce qui sortira de votre bouche ne sera bon ni pour vous, ni pour votre partenaire, prenez une petite pause. On ne peut pas vous forcer à vous exprimer si vous ne sentez que ce n’est pas le moment ou si vous n’en avez pas pas envie.

Et pour éviter de frustrer l’autre qui a aussi hyper envie de se fighter, lui dire calmement, mais fermement que là, ce n’est pas le bon moment, et que vous avez besoin de temps pour y voir clair et vous calmer, ça peut être une bonne solution.

C’est personnellement une technique que j’utilise pas mal pour éviter de péter tous les objets qui me tombent sous la main quand je suis énervée, même si c’est vrai que casser un truc en faisant du bruit, ça fait vachement de bien. À la place, je sors faire un tour, je m’isole dans la chambre, ou je vais fumer une clope dans la cour de mon immeuble.

C’est plus sympa que de ramasser les morceaux de ce que j’ai cassé sous l’effet de la colère.

Ne pas crier

Oui ok, pas facile selon les tempéraments. Personnellement, je trouve que j’ai fait pas mal de progrès sur ce point-là. Avant, je gueulais facilement, jusqu’au jour où je me suis rendue compte que ça ne servait strictement à rien, à part nous péter les oreilles et faire peur au chat.

Maintenant, j’essaye de parler calmement, sans élever la voix, et bizarrement, c’est très efficace pour faire comprendre ce que j’ai à dire. Sans compter que plus on parle fort, plus la personne en face de soi se sent agressée, n’a pas du tout envie d’écouter, et pourrait penser qu’on s’en contrefout de son avis et de son opinion, ce qui rajoute de la tension.

Essayer de ne pas laisser les problèmes de couple s’accumuler

Comme tout le reste des points cités, c’est une technique propre à chacun. Il paraît qu’il vaut mieux ne pas laisser les problèmes s’accumuler pendant des jours et des semaines, et crever l’abcès assez tôt, pour éviter une accumulation et ne plus voir le bout des trucs qui vous tracassent vraiment.

Vous pouvez aussi hiérarchiser les sujets de dispute, en passant des plus importants pour vous aux moins problématiques, mais l’important, c’est, on ne le dira jamais, de communiquer. C’est la clé de tout.

Accepter ses torts dans une dispute

Accepter ses torts et calmer son ego, c’est vraiment pas chose facile. Étant hyper fière, j’ai parfois beaucoup de mal à admettre que oui, je déconne, oui, je vais trop loin, et oui, je ne suis pas du tout dans une démarche qui va apaiser les tensions.

Au contraire, je peux être de très mauvaise foi, par pure provocation ou parce que mon ego est blessé et que je ne veux pas le montrer. Relou, pas vrai ? Mais le truc, c’est que ça ne mène nulle part, clairement.

C’est vraiment un truc sur lequel j’essaye de travailler dans mes relations, mais surtout dans celle que j’ai avec mon mari : accepter que j’ai tort, accepter que je me trompe, et sans faire de pirouette pour que ça passe inaperçu. Pas facile, mais plus constructif et plus sincère.

Je ne prétends pas détenir la vérité sur le couple ou sur la manière de gérer les crises quand elles arrivent, mais je pense que ces conseils peuvent être entendus et s’adapter aux situations qui le permettent. Après, si votre truc, c’est de péter des assiettes en étant écarlate, libre à vous hein ! À chacun sa manière de réagir, tant que la violence ne touche que vous et que vous avez du contrôle et du recul sur vos actes.

