Des footballeuses suédoises ont dû montrer leurs vulves pour disputer la coupe du monde de 2011

Vous avez bien lu. Lors du mondial féminin de foot en 2011, les joueuses suédoises ont dû subir un examen des parties génitales pour « prouver » qu’elles étaient bien des femmes cis.

Dans son nouvel ouvrage Jag sa inte ens hälften (Je n’en ai pas dit la moitié en français), la milieu de terrain Nilla Fischer, qui a joué pour la Suède 194 fois, a révélé les contours de cette expérience qualifiée « d’humiliante ».

Les tests auraient été réalisés par une physiothérapeute, à la demande d’un médecin, lors du mondial de 2011 qui s’est tenu en Allemagne. Ce protocole aurait été imposé suite aux rumeurs transphobes qui circulaient alors, selon lesquelles l’équipe féminine de Guinée Équatoriale contenait des joueurs parmi les joueuses.

« On nous a dit de ne pas nous raser à cet endroit pendant quelques jours et que nous aurions à montrer nos parties génitales à un médecin », écrit Fischer dans son ouvrage.

« Personne n’a compris le truc sur le rasage, mais on a obéi et on s’est demandé comment on en était arrivé là. Pourquoi étions-nous forcées de faire ça maintenant ? Il devait bien y avoir d’autres manières de procéder. Étions-nous en position de refuser ? Et, en même temps, personne n’a envie de compromettre ses chances de participer au Mondial. Il fallait le faire pour s’en débarrasser, peu importe à quel point c’était malsain et humiliant ».

Nilla Fischer, « Jag sa inte ens hälften »