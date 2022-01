5 conseils pour vivre votre meilleure vie avec votre plan cul

Vous êtes à un moment de votre vie où vous voulez faire passer votre désir en premier, et connaître des aventures torrides. Voici cinq astuces qui vous permettront d’avoir un plan cul de qualité en toute légèreté.

Avoir une aventure purement sexuelle n’est parfois pas aussi simple qu’il n’y paraît. Il faut mettre en place certaines règles pour être sûre d’être sur la même longueur d’ondes. Sinon une aventure qui aurait dû être simplement excitante peut vite devenir ultra barbante ou méga nulle.

Voici peut-être l’application qui comblera les désirs de toutes celles à la recherche de partenaires pour explorer leur sexualité et devenir les aventurières de leur lit deux places. Il s’agit de Pure. Un espace dédié « pour rencontrer des personnes curieuses et ayant le même état d’esprit, pour des expériences intimes créatives et décontractées ».

Pure rassemble une communauté de 500 000 personnes à travers le monde. Chacun de ses membres place l’exploration sexuelle et consentie au centre de ses rencontres. Alors si vous rêvez de rencontrer de nouveaux partenaires de jeux à l’ouverture d’esprit débordante et qui n’ont pas honte de leur plaisir (et j’espère, du vôtre), cette application est sûrement celle qu’il manquait dans votre vie.

Voici maintenant quelques tips pour vous lancer pleinement et honnêtement dans l’aventure du sexe libéré :

La communication est la clé de toute bonne relation

C’est un basique qu’il est parfois bon de rappeler ! Quel que soit le type de relation, et le cercle dans lequel vous évoluez, dire ce qu’il vous plaît ou au contraire ce qui ne vous plaît pas est nécessaire pour que tout glisse comme vous l’espériez.

Au-delà de la pratique, il faut bien-sûr être transparente sur ses intentions, et expliquer clairement que vous ne recherchez qu’un plan cul. À vous de décider aussi si ce sera que l’expérience d’une fois ou un plan régulier. Soyez franche ? Cela évitera beaucoup de déconvenues. Si au fur et à mesure du temps vous souhaitez que la relation évolue ou se termine, vous avez tout intérêt à l’exprimer également.

Si la personne ne ressent pas les mêmes choses que vous, ou n’attend pas les mêmes choses c’est que ce n’était pas celle qu’il vous fallait. Ne vous remettez pas en question, votre libido est trop précieuse pour passer à côté d’un bon coup.

Ne pas hésiter à dire ses préférences et à l’inverse ce qui vous rebute

Vos partenaires ne pourront parfois pas deviner ce dont vous avez besoin ou envie, il faudra les guider surtout au début. Si vous faites des rencontres via des applications, n’hésitez pas à dévoiler rapidement ce qui vous donne chaud, cela évitera des mauvaises surprises ou des déceptions.

Cela passe souvent à la trappe, mais il est également important de dire clairement les pratiques et accessoires dont vous ne voulez pas. Une partie de jambes en l’air peut vite devenir désagréable avec un objet qui se glisse à un endroit inattendu, une quatrième personne qui déboule ou une fessée un peu brusque.

À quel fréquence vous vous voyez

C’est peut-être du détail pour vous, mais pour vos plans cul ça veut dire beaucoup. Si vous vous attendez à être comblée sur demande et que vous vous retrouvez à être envoyée au septième ciel une fois par mois, une certaine frustration risque de s’installer. Dans le même jus, attendre que l’autre vous contacte à cause d’un égo mal placé, peut vous faire attendre longtemps.

Prenez votre sexualité en main (sans mauvais jeu de mots). Après vous être délectée de la présence de votre ou de vos partenaires, n’hésitez pas à fixer le prochain rendez-vous. Si jamais vos agendas ne s’assemblent pas, et que toutes les parties sont d’accord pour ne pas avoir d’exclusivité, d’autres rencontres sont toujours possibles.

Si après le premier rendez-vous ça ne l’a pas fait, dites-le clairement

Que celle à qui ce n’est jamais arrivé me jette la première pierre : repartir d’une séance sexe sur sa fin (faim). Cela arrive et ce n’est pas dramatique (même si c’est bien nulle), et vous pouvez quand même retenter l’expérience, ou décider dès maintenant que l’alchimie ne sera pas présente.

Il se peut aussi que votre plan cul n’ait pas les mêmes envies que vous et dans ce cas, référez-vous au deuxième tip de cette liste : Ne pas hésiter à dire ses préférences et à l’inverse ce qui vous rebute.

Une chose est sûre n’y allez pas juste pour passer le temps, une bonne baise demande du temps, de la sincérité et de l’implication, et vous méritez mieux que du médiocre. Et n’oubliez pas, parfois vous ne serez jamais mieux servi que par vous-même (ou par un petit outil magique en plastique en forme phallique).

Si vous vous rencontrez sur une appli, ne mentez pas, ça se verra tout de suite

J’enfonce des portes ouvertes, mais dire que vous faites 1,70m alors que vous en mesurez 15 de plus et inversement ne trompera personne au premier rendez-vous… De la même façon, vous vanter d’être expérimentée dans une certaine pratique que vous n’avez tenté qu’une seule fois est une très mauvaise idée.

N’hésitez pas à poser des questions à votre futur plan cul, pour déceler le vrai du faux avant de vous rencontrer. Après tout l’un des mantras de l’application Pure spécialisée sur le sujet est : « Rencontre Pure : où l’honnêteté rencontre le désir ». Cela devrait vous inspirer. C’est bien connu : à poil, on ne ment jamais.

En appliquant ces cinq tips, vous serez sûre de vous créer des moments de partage et de découverte très caliente. N’oubliez pas évidemment de vous protéger, vous ne connaissez pas forcément l’historique sexuel de vos partenaires. Sans oublier de veiller à chaque fois au consentement de votre ou vos partenaires pour du cul de qualité !

Pour être sûre de rencontrer des personnes qui partagent les mêmes objectifs que vous, l’application Pure sera l’idéal pour vous dégoter vos prochains plans cul, sans prise de tête.

