44% des femmes ne courent plus en hiver parce qu’elles ne se sentent pas en sécurité

L’hiver approchant, les journées se font plus courtes. Dès lors, une grande partie des femmes qui pratiquent la course à pied mettent leur activité sportive sur pause.

Sports Direct, une boutique en ligne anglaise spécialisée dans la vente d’articles de sport, a mené une étude sur l’impact du changement de saison sur la pratique de la course à pied. Sans surprise, les résultats relayés par plusieurs médias britanniques comme Endurance montrent que plus l’hiver approche, moins l’on trouve la motivation d’aller courir. Le froid, mais aussi la nuit qui tombe plus tôt, apparaissent comme les causes principales de cette flemme grandissante. Un phénomène qui semble toucher davantage les femmes que les hommes (et non, ce n’est pas parce qu’elles sont plus enclines à glander).

L’insécurité des femmes dans l’espace public

Selon cette étude, 71% des femmes interrogées ne sortent plus faire leur footing à mesure que l’hiver s’installe, en raison des chemins qu’elles trouvent mal éclairés. Une baisse de luminosité qui génère de l’inconfort pour certaines, mais pour d’autres, c’est un véritable motif d’insécurité. En effet, 44% d’entre elles déclarent ne pas se sentir en sécurité lorsqu’elles courent en hiver, quelle que soit l’heure. Un exemple supplémentaire qui illustre l’inégale occupation de l’espace public selon le genre. Et cela ne concerne pas que les Britanniques. Plusieurs études ont montré que les Françaises non plus ne se sentent pas en sécurité dans la rue, surtout la nuit. Notons quand même l’ironie de la situation : le soir venu, les femmes ont souvent envie de rentrer chez elles en courant, mais elles préfèrent rester chez elles plutôt que de sortir courir la nuit. De quoi rire jaune.

Visuel de Une : Unsplash / Arek Adeoye