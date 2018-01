Theme Hospital a enfin son digne successeur !

Quand j’étais gamine, les jeux de gestion avaient la cote.

Je passais des heures à construire mon parc d’attractions sur Roller Coaster Tycoon, à gérer ma ville romaine dans Caesar III, à chouchouter des animaux dans Zoo Tycoon…

Et puis il y avait Theme Hospital.

Theme Hospital, un jeu très WTF, avec le recul

Au premier abord, c’était un jeu de gestion classique : il fallait s’occuper d’un hôpital, rester à la pointe en matière de traitements, investir dans du personnel et de l’équipement.

Mais avec le recul, Theme Hospital, je m’en rends compte, était bourré d’humour morbide et d’idées WTF qui faisaient toute sa saveur.

Les patient·es souffraient de maux étranges : il fallait éclater puis regonfler le crâne des gens ayant une tête hypertrophiée, redonner du corps aux personnes invisibles, enrouler des langues démesurées…

Pour mon petit cerveau d’enfant, Theme Hospital n’était pas évident. De très nombreux paramètres influaient sur la rentabilité, la productivité et l’humeur des patient·es comme du personnel.

Sorti en 1997, cet OVNI, comme bien d’autres jeux ayant bercé mon enfance, m’a laissé un souvenir impérissable. Quelle joie alors de le voir presque reprendre vie !

Two Point Hospital, le successeur moderne de Theme Hospital

Deux des créateurs de Theme Hospital ont été bosser avec SEGA pour sortir la « suite spirituelle » de leur jeu culte, intitulée Two Point Hospital !

Tout est là : l’humour grinçant, les maladies absurdes (dans cette bande-annonce, un patient souffre de tête d’ampoule, très littéralement)…

Two Point Hospital semble avoir conservé ce qui faisait le charme de l’ancien jeu, et je frémis d’enthousiasme !

Je me suis carrément abonnée à la mailing list pour ne rater aucune info sur cette nouveauté.

Two Point Hospital sera disponible sur Windows (via Steam) dans le courant de l’année. Oh, comme j’espère qu’il sera porté sur Mac !

