Ben Mazué rend hommage aux papas qui sont seuls dans le clip d’Illusion

Ben Mazué poursuit son bonhomme de chemin et conquiert toujours un peu plus les cœurs environnants.

Il vient de sortir un tout nouveau clip, celui de sa chanson Illusion, et je préfère prévenir les personnes dont la faiblesse ultime réside dans les histoires de papa : ça risque de vous remuer.

Illusion, le nouveau clip de Ben Mazué

Le clip met en scène un homme qui travaille dans l’agriculture, et qui semble très isolé, malgré sa double casquette occasionnelle d’adjoint au maire qui célèbre des mariages.

On comprend rapidement que cette solitude est due à l’absence (au décès ?) de l’épouse, et qu’il faut continuer à vivre pour les autres, et notamment pour les enfants et les petits-enfants qui apportent toute leur rage de vivre.

C’est par la voix de son fils que l’on prend conscience de la douleur de cette solitude et de la discrétion des deux hommes, qui n’osent pas se dire les choses mais se comprennent pourtant intimement.

Ce clip est à l’image de la chanson : toute en pudeur, en sensibilité, en suggestion. Il est très émouvant mais sans donner dans le larmoyant, et je crois que ça fait d’autant plus briller les yeux.

La superposition de la chanson avec le portrait de cet homme de 71 ans créé une alchimie douce et créative.

Encore une fois, Ben Mazué montre qu’il sait parler des êtres humains avec une clairvoyance indestructible (et dans un autre style, ça me fait aussi penser au podcast de Fab, Histoires de darons).

