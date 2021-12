Vous avez eu des sous à Noël ? Voici quelques idées si vous ne savez pas quoi en faire

Entre deux-trois livres dont on sait qu’ils ont pour destin de finir sous une porte ou dans un tiroir, on trouve parfois une petite enveloppe avec un chèque. Que faire avec ces petits sous ? Madmoizelle vous a trouvé quelques idées

C’est bon, vous avez survécu ! L’apéritif interminable et les blagues borderline d’un oncle qui a abusé du champagne, c’est fini. Merci à tous et à l’année prochaine.

Que vous l’attendiez de pied ferme ou que ce soit la soirée familiale la plus redoutée de l’année, le vrai moment cool de Noël c’est l’ouverture des cadeaux, non ? Bon, OK, l’un des moments cool…

Parfois, entre les paires de chaussettes et les kits de cuisine se cache une petite enveloppe à notre nom. À l’intérieur : un chèque ou un peu de liquide accompagné d’un mot de mamie, par exemple, explique qu’elle ne savait pas quoi vous offrir, « alors avec ces sous tu pourras t’acheter un petit quelque chose ».

Merci Mamie ! Enfin un présent qui ne finira pas sur Vinted la semaine prochaine. Après avoir passé des heures dans les magasins ou sur Internet pour espérer faire plaisir à la famille, il est temps de se faire un cadeau à soi et c’est le kif — sauf si vous avez des dépenses pratiques à gérer avec cet argent, auquel cas vous n’avez probablement pas cliqué sur cet article, cela dit.

Madmoizelle vous a préparé une petite sélection qui va surement vous donner des idées pour investir les sous que vous avez reçus sous le sapin.

Se faire un cadeau pour 50 euros

Merci, vraiment il fallait pas ! Au lieu de vous payer une soirée combo ciné-restau, avec 50 euros vous pouvez aussi vous offrir un petit plaisir auquel vous n’avez peut-être jamais pensé. On a trouvé quelques trucs qui pourrait se retrouver dans votre panier…

Super Mario Party sur Switch

Si vous n’avez toujours pas ce classique sur votre Switch : un conseil ? Foncez ! Vous pouvez réunir la famille ou les amis pour mener une guerre sans merci sur plus de 80 mini jeux. Beaucoup de fous rires… mais attention à ne pas finir par se jeter les manettes dessus.

Découvrez Super Mario Party sur Nintendo Switch, 43,99€

Une machine à gaufres / croque-monsieur

C’est le rêve (en tout cas le mien !) de pouvoir faire ses propres gaufres. Imaginez le brunch de dingue à l’américaine ! Et en plus de faire ses gaufres pour se goinfrer comme à la fête foraine, ce petit appareil va faire griller nos sandwichs pour des croque-monsieur de QUALITÉ.

Ce gaufrier fait aussi vos croque-monsieur pour vous offrir des fringales de folie, 39,99€

La lunch box chauffante

Le micro-onde du bureau ne vous inspire guère confiance au point que vous préférez manger des pâtes froides ? Pour éviter de déclencher un incendie dans l’open space en réchauffant votre petit plat, la lunch box chauffe votre menu en quelque secondes. Une prise de courant, on branche et bon ap’.

C’est les collègues qui vont rager : La lunch box chauffante , 39,95€

Un carnet infini

C’est souvent plus simple de s’y retrouver lorsqu’on prend ses notes sur papier. Pour les adeptes des petits calepins, ce carnet va vous plaire ! Au lieu d’acheter 3 blocs-notes par mois, là il vous suffit d’utiliser des stylos Pilot Frixion, un coup de chiffon humide et ça repart : ce carnet ne se termine jamais.

De plus, il est connecté vous pourrez scanner vos pages sur votre téléphone et les partager sur toutes les plateformes : Google Docs, Slack, Drive etc.

Toujours plus de notes avec le carnet infini RocketBook Core, 39,95€

Se faire un cadeau pour 100 euros

Parfois, le père Noël est généreux et on trouve trois chiffres sous le sapin (TROIS CHIFFRES !). Plutôt que de tout dépenser en tournées de shots le soir du Nouvel An, suivez le guide !

Une enceinte Bluetooth

Si vous n’aviez pas de quoi pouvoir chanter convenablement sur vos plus belles playlists lors d’un apéro à la maison, cette enceinte devrait vous séduire. En plus d’une autonomie allant jusqu’a 13 heures, elle est petite et étanche, ce qui la rend super pratique pour profiter par exemple d’un peu de musique sur la plage !

Petite et mignonne l’enceinte bluetooth Ultimate Ears Wonderboom II, 99,99€

Une imprimante Polaroïd

Connectez votre smartphone et imprimez toutes les photos de votre galerie sur un format Polaroïd ! Cette petite imprimante va vous permettre de vider votre pellicule pour décorer vos murs. On choisit une photo, un filtre et quelques secondes plus tard votre photo est dans un cadre .

Le mur de votre chambre va être plus fourni que celui de votre compte Instagram avec l’imprimante Polaroïd, 99,95€

Une liseuse Kobo

Pour toutes celles qui n’ont plus de place dans leurs bibliothèques. Si vous n’avez toujours pas sauté le pas de la lecture numérique, foncez ! Une tonne de bouquins dans 172g ça ne se refuse pas.

Des kilos de lecture qui ne prennent pas de place : la liseuse Kobo, 99,99€

Un écran de projection sur pied

Si vous êtes déjà dingue de votre vidéo projecteur cet écran va rendre vos soirées cinéma encore plus folles. Rien de mieux pour rattraper les films et séries que vous n’avez pas eu le temps de voir. Pour vous offrir le vrai luxe du ciné depuis le canap du salon, vous pouvez aussi craquer pour la machine à pop corn.

Pour une soirée comme au ciné depuis votre canap : l’écran de projection sur pied, 99,95€

Une montre connectée Xiaomi

Chaque année c’est la même chose. Le 1 er janvier on rédige proprement une liste de bonnes résolutions et après avoir formulé l’envie de mettre de l’ordre dans ses papiers, on prétend vouloir se remettre au sport. Cette montre va vous donner une bonne raison d’aller courir.

Pour motiver vos séances de cardio : La montre connectée Xiaomi Mi Watch lite, 69,00€

Se faire un cadeau pour 150 euros

Cette année la famille a eu la main lourde ? Avec 150 euros vous allez pouvoir vous faire vraiment plaisir. Vous avez sans aucun doute plein d’idée sur comment dépenser ce chèque de Noël mais on vous propose tout de même une petite sélection qui va peut-être vous faire changer d’avis !

Une platine vinyle

Pleurer sur le dernier album d’Adèle n’aura jamais été aussi cool. En plus du côté vintage, la platine vinyle est un très bel objet. Vous pourrez vous recréer toute une playlist avec des 45 tours et ça c’est quand même super sympa !

Pour apprécier le charme naturel des 33 tours découvrez la Platine Vinyle Crosley, 129,95€

Des AirPods

Quelle joie que de se débarrasser des fils qui s’enroulent dans absolument tout le contenu de votre sac ! Le temps passé dans les transports en commun se résume à démêler vos écouteurs plutôt qu’à profiter de votre session playback sous le masque ? Il est temps de couper le cordon.

Kiffez votre playlist en toute liberté avec les AirPods, 149,99€

Une parure de lit en lin

Une des meilleures sensations du monde, c’est de se glisser dans des propres et tout doux après une bonne douche. Les draps en lin, c’est vraiment un petit plus qui fait la différence. C’est pas que beau : ça réconforte pendant l’hiver et ça vous permet de dormir au frais l’été. La parure de lit en lin c’est 17/20 — pas un carton plein à cause de son prix qui fait un peu mal au cul. Et justement…

Votre argent de Noël peut vous offrir les nuits que vous méritez, la parure de lit en lin, 139€

On espère que cette sélection vous aura donné quelques pistes pour vous faire plaisir, et surtout que vous avez passé de bonnes fêtes !

Sur ce, nous vous souhaitons une bonne digestion et du repos pour attaquer le nouvel an avec une forme olympique.