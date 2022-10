On vous dit tout sur l’urticaire, cette maladie qui toucherait près d’une personne sur cinq

L’urticaire chronique touche 1% de la population et, dans certains cas, peut se révéler particulièrement handicapante.

L’urticaire est une maladie de la peau et des muqueuses qui se caractérise par l’apparition soudaine de plaques de papules rouges, fugaces et migratrices, qui ressemblent fortement à des piqûres d’orties et qui grattent intensément.

Ces papules disparaissent la plupart du temps en 24h mais d’autres peuvent apparaitre sur différentes zones du corps pendant 48h. Lorsque la crise dure plus de six semaines, on parle d’urticaire chronique. Un médecin a répondu à toutes nos questions sur cette affection dermatologique.

Qu’est-ce que l’urticaire chronique ?

Même si elle lui ressemble, l’urticaire chronique n’est pas une allergie. Le docteur Laurent Martin explique à Madmoizelle :

Pour un non-spécialiste, les signes cliniques de l’urticaire chronique peuvent faire penser à une allergie, mais il s’agit d’une maladie inflammatoire de la peau, et elle touche environ 1% de la population.

Les personnes souffrant d’atopie, qui est une prédisposition de l’organisme à développer de l’eczéma ou de l’asthme, ont plus de risques d’être concernées. Les femmes ont aussi plus tendance à être touchées par l’urticaire chronique que les hommes, avec un ratio de deux femmes pour un homme.

À quoi est due l’urticaire chronique ?

L’apparition de l’urticaire est due à une fragilité excessive de certaines cellules granuleuses du sang et des tissus conjonctifs appelées mastocytes. Ces mastocytes, qui s’activent sans raison apparente, déversent dans le sang et la peau diverses substances, dont l’histamine, qui sont responsables des papules et des démangeaisons.

« Dans le cas d’une allergie, l’organisme va déclencher une réaction immunitaire vis-à-vis d’un allergène, d’une « menace ». Pour l’urticaire chronique, c’est juste les mastocytes qui sécrètent, selon leur bon plaisir, l’histamine », éclaire le médecin.

On parle d’urticaire chronique inductible lorsqu’un facteur déclenchant a été identifié (le froid, le chaud, certains aliments, le stress, la pression, etc.) et d’urticaire chronique spontanée en l’absence d’agent déclenchant mis en évidence.

Peut-on guérir d’une urticaire chronique ?

Entre 25 et 50% des gens ont déjà fait ou feront une crise d’urticaire dans leur vie. Une fois cette crise passée, ils n’en feront peut-être plus jamais, ou alors, elle évoluera en urticaire chronique, comme pour environ 1% de la population.

Concernant l’espoir de guérison, le docteur Martin préfère rester prudent :

Malheureusement, à l’heure actuelle, on ne sait pas guérir l’urticaire. Pour la moitié des personnes, c’est la maladie qui décide toute seule de s’en aller au bout de quelques années. Chez l’autre moitié, la maladie peut continuer de se manifester pendant une dizaine, voire une vingtaine d’années. C’est vraiment au cas par cas.

Même si ce n’est pas reconnu de façon officielle, l’urticaire chronique altère considérablement la qualité de vie des malades et peut devenir invalidante. Les personnes touchées, démunies, ont aussi tendance à se renfermer sur elles-mêmes et à éviter les interactions. Il est donc important de consulter un dermatologue ou un généraliste dès l’apparition des premiers symptômes.

Le traitement prescrit, à base d’antihistaminiques, permettra de faire disparaître les symptômes de la maladie, et donc de soulager grandement la pathologie. Si les résultats ne sont pas satisfaisants, d’autres protocoles non invasifs pourront être testés pour contrôler les crises. Le plus important est de prendre rendez-vous et de ne pas abandonner si les premiers résultats sont décevants.

Comment vivre avec une urticaire chronique ?

Même s’il est impossible de prévenir une crise (à moins d’avoir une petite idée du facteur déclencheur, comme dans le cas d’une urticaire chronique inductible), il existe quelques astuces pour maîtriser les démangeaisons, apaiser la peau et éviter de la réduire en lambeaux à grands coups d’ongles manucurés :

Éviter de porter des vêtements trop près du corps et/ou qui grattent, comme les gros pulls en laine.

Éviter les douches et bains trop chauds.

Ne pas surchauffer ses lieux de vie et investir dans un humidificateur d’air.

Se relaxer, le stress pouvant faire partie des agents favorisant l’urticaire chronique.

Appliquer une compresse d’eau glacée sur la peau pour calmer les démangeaisons.

Bon à savoir : les corticoïdes sont à éviter, car ils ont tendance à annihiler le système immunitaire et ne sont pas appropriés pour le traitement de l’urticaire chronique.

