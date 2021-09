Un an après son coming out, HanaChan fait le bilan en live à 16h aujourd’hui !

HanaChan, membre du crew de stream Mad, nous parle ce 10 septembre de son coming out dans une libre antenne bienveillante et passionnante sur la transidentité.

On fait le bilan, calmement, en s’remémorant chaque instant ! Il est temps : HanaChan, notre sublime streameuse karaoké et gaming, fait le point sur son parcours. Il y a un peu plus d’un an, elle faisait son coming out sur les réseaux sociaux ; depuis, elle y parle ouvertement de sa transidentité.

Ce 10 septembre à 16 heures, pour l’occasion, elle nous parlera de ce que ce geste a changé pour elle et dans sa vie au quotidien, de sa vision des choses avant par rapport à aujourd’hui. Divers sujets seront également abordé dans cette libre-antenne spéciale, comme sa découverte progressive des dangers de la visibilité trans, le #cybersindy (mouvement lancé par la youtubeuse Sindy qui appelle à la révolte contre le cyberharcèlement), et la PMA pour toutes.



Évidemment, Hana vous a préparé une chronique spéciale afin de répondre aux questions des viewers et des abonnés, mais également de débunk les bons vieux préjugés qui sont, malheureusement, encore trop présents dans la société — et sur Twitch, évidemment.