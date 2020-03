Je maquille Charlie à l’aveugle, ça tourne mal

Coucou toi, et bienvenue dans une nouvelle vidéo un peu spéciale sur Let It Glow !

Aujourd’hui on fait de la beauté… mais de la beauté con, si je puis dire.

Un maquillage à l’aveugle de qualité pour Charlie !

Pour ce tuto un peu spécial dans lequel tu ne risques pas d’apprendre grand chose, j’ai sollicité la seule, l’unique, que dis-je l’exceptionnelle… Charlie de madmoiZelle !

Le principe est simple : je me suis placée derrière cette personne fort zinzin et je l’ai maquillée à l’aveugle, la laissant également faire toutes les explications à l’oral.

Ça a été un joyeux bordel, on a grave rigolé, en revanche pour ce qui est de la qualité de ce look…

Je te laisse en juger par toi-même et me donner une note dans les commentaires !

Abonne-toi à Let It Glow !

Pour ne rater aucune de nos vidéos mode-beauté, abonne-toi à Let It Glow et active la cloche !

Chaque lundi, c’est Street Style ou Street Tattoo , les formats mythiques que tu connais déjà,

, les formats mythiques que tu connais déjà, Chaque mercredi, une nouvelle vidéo pleine de glow avec Carotte (pour la mode) ou Lucie (pour la beauté).