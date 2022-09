Trisomie 21 : nouvel espoir, après la découverte d’un traitement contre le déclin des fonctions cognitives

L’hormone GnRH pourrait considérablement améliorer les fonctions cognitives des personnes porteuses de trisomie 21.

C’est un nouvel espoir en médecine. Des chercheurs de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et le Centre hospitalier universitaire de Lausanne ont peut-être découvert une solution pour améliorer les fonctions cognitives des personnes porteuses de trisomie 21.

Une amélioration de 20 à 30% des fonctions cognitives

La trisomie 21 touche environ une naissance sur 800 en France. Parmi les symptômes, les patients doivent faire face à un déclin de leurs capacités cognitives. Avec l’âge, 77% d’entre eux font face à des symptômes proches de ceux de la maladie d’Alzheimer.

Pour la première fois, des chercheurs ont peut-être découvert un traitement hormonal capable d’améliorer les fonctions cognitives des personnes porteuses de trisomie 21. Leurs résultats ont été publiés le 2 septembre dans la revue Science.

© Ani Kolleshi/ Unsplash

Une hormone absente chez les porteurs de trisomie 21

Selon cette étude menée sur sept patients porteurs de trisomie 21, l’injection d’un traitement améliore de 20 à 30% leurs fonctions cognitives. Pendant six mois, l’hormone GnRH a été injectée dans leurs bras toutes les deux heures. Cette hormone est naturellement présente dans le corps, sauf chez les porteurs de trisomie 21.

À l’issue du traitement, les patients auraient fait preuve d’une amélioration de la mémoire et de l’attention, d’une meilleure compréhension des consignes et d’une plus grande capacité à se repérer dans l’espace. Dans les colonnes de France Info, la chercheuse Nelly Pitteloud explique : « Dans la trisomie 21, la thérapie GnRH est prometteuse, d’autant qu’il s’agit d’un traitement existant et sans effet secondaire notable. » Cet automne, une étude de plus grande ampleur sera menée avec une soixantaine de volontaires hommes et femmes.

© PublicDomainPictures

Crédit de l’image à la Une : © PublicDomainPictures