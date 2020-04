Peninsula, la suite de Dernier train pour Busan, a sa première bande-annonce !

Mise à jour du 2 avril 2020 —

J’aime passionnément les films de zombies, depuis que petite, j’ai vu La Nuit des morts-vivants du king George A. Romero.

J’en ai avalé des tonnes, du film d’auteur au pastiche en passant pas le blockbuster, mais peu m’ont fait l’effet de Dernier train pour Busan, de Sang-Ho Yeon.

Un film sublime et impactant, qui malgré une dynamique très « horreur » parvenait à transmettre de l’émotion. Et sa suite a l’air d’avoir tout conservé des atouts du premier.

Peninsula, la suite de Dernier Train pour Busan, a sa bande-annonce

Peninsula se déroule 4 ans après les évènements du premier film, et d’après les images, tout a l’air encore plus hard-core. Car de l’ancien monde, il ne reste plus rien, à part quelques survivants aux envies apparemment meurtrières.

Un film post-apo qui sortira en août et que j’attends déjà plus que tout !

Article initialement publié le 14 août 2018 —

En 2016 sortait sur les écrans Dernier train pour Busan, un film de zombies sud-coréen qui m’a fait retenir ma respiration au cinéma.

Et peut-être broyer le bras de Fab au passage. Selon la rumeur.

Réalisé par Yeon Sang-ho, Dernier train pour Busan mettait en scène une épidémie de zombies agressifs, rapides et affamés dans un TGV au départ de Séoul.

Les héros et héroïnes tentaient de comprendre ce qu’il se passe, de survivre et de contenir les infectés dans des scènes haletantes. Le moindre pas de travers pouvait causer leur perte…

J’ai adoré Dernier train pour Busan et je suis donc très heureuse d’apprendre qu’une suite est en préparation !

Dernier train pour Busan, la suite ?

Screen Daily m’apprend que Yeon Sang-ho aimerait réaliser un genre de suite à Dernier train pour Busan !

Ce nouveau film ne suivrait pas directement les évènements du premier, mais étendrait dans l’espace et le temps les conséquences de cette terrible épidémie.

« Ce serait une extension de Dernier train pour Busan, après que le virus s’est répandu en Corée, mais pas avec les mêmes personnages. Ce serait dans le même esprit, un film d’action et de zombies qui se penche sur les répercussions que les évènements de Dernier train pour Busan ont eu sur la péninsule. »

Le titre de travail, pour ce nouveau film, est d’ailleurs Bando, qui signifie « péninsule ».

Rien n’est cependant signé pour le moment : Yeon Sang-ho est en négociations avec les studios de production. Je vous tiens au courant dès que j’en sais davantage !

