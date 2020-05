Organise un tournoi de jeux à distance avec tes potes !

Depuis quelques semaines, mes dimanches après-midi confinés sont partagés entre mes fous rires, mes râleries de mauvaise joueuse et mon extrême concentration.

Tout simplement parce qu’avec mes amis, nous organisons ce qu’on appelle des Super Shows, soit des tournois de jeux à distance qui nous prennent 2 à 3 heures.

Chaque semaine, une nouvelle personne se charge de l’organisation. Comme dimanche dernier c’est moi qui m’y suis collée, je viens te donner 2-3 tips si jamais t’as envie de devenir la nouvelle Alain Chabat dans Burger Quiz (mon rêve).

Liste de matériel

Pour un tournoi de jeux réussi il te faut :

Des amis (pour constituer au moins 2 équipes mais pas plus de 8, après ça devient complexe)

(pour constituer au moins 2 équipes mais pas plus de 8, après ça devient complexe) Un ordi avec une bonne connexion pour survivre à une plateforme de visioconférence

avec une bonne connexion pour survivre à une plateforme de visioconférence Un salon ouvert sur Discord, Zoom ou Jitsi pour chatter en visio , et pouvoir partager ton écran aux autres

, et pouvoir partager ton écran aux autres Un fichier Excel participatif pour recenser les équipes et leurs points accumulés au fil des épreuves du tournoi (à toi de créer ton propre système de points)

pour recenser les équipes et leurs points accumulés au fil des épreuves du tournoi (à toi de créer ton propre système de points) Un téléphone pour télécharger les applis en tous genres liées aux épreuves que tu construiras

pour télécharger les applis en tous genres liées aux épreuves que tu construiras Une présentation Power Point de qualité pour expliquer le déroulé des épreuves à tes camarades

Alors oui, il est possible que tu passes plusieurs heures à élaborer ce grand jeu. Mais promis, il en vaut la chandelle.

L’épreuve du questionnaire avec Kahoot

Les Super Shows créés par mon groupe d’amis commencent toujours par une épreuve de questionnaire.

Télécharge tout d’abord l’application Kahoot. Conçue à la base pour établir des questionnaires en cours, ça reste super simple de la détourner pour avoir du fun.

Une fois que c’est fait, clique sur le bouton « Create » en bas à droite de la page d’accueil quand tu es sur smartphone.

Puis tu pourras de manière super instinctive créer ton propre test, avec des questions à choix multiples bien random ou ultra pointues.

Tu peux t’aider de cet article de fun facts pour trouver tes questions, par exemple.

Une fois ton test créé et enregistré, tu pourras t’y connecter sur ordinateur.

Pour lancer le test, clique sur ton questionnaire, puis « Play », « Host » et enfin « Classic ».

Kahoot te partage alors un code qu’il te faut donner aux joueurs, pour qu’ils l’entrent sur leur application téléphone. Leur smartphone fonctionnera alors comme une télécommande, tandis que les questions apparaîtront sur ton écran d’ordi partagé avec eux.

L’appli fait les comptes de points seule, en prenant plusieurs variables en considération : si le joueur répond rapidement, s’il donne la bonne réponse plusieurs fois d’affilées…

Alors, tu comptes Kahooter sévère ?

L’épreuve du jeu d’arcade

Tes potes incultes se seront sûrement vexés pendant le Kahoot, alors rassure-les, car ils ont de quoi faire remonter leur score avec une épreuve d’arcade.

Tu peux leur faire jouer à Doodle Jump, leur proposer un tournoi de démineur ou d’Uno via l’appli Plato, ou encore de les faire s’affronter au jeu du dinosaure qui court sur Chrome quand y a plus de Wifi.

Mais ce ne sont que des suggestions, à toi de faire jouer ta créativité !

Attention cependant aux tricheurs qui n’auraient pas l’honnêteté de te confier leur véritable score, car tu n’auras pas vraiment de moyen de vérifier. La confiance et le fair play doivent régner dans le Super Show.

L’épreuve de créativité

Mes amis zinzins et moi aimons nous lancer des défis créatifs.

Par exemple, on se donne 15 minutes pour reproduire un tableau connu, et celui qui obtient le plus de votes de la part des autres l’emporte.

Moi en train de reproduire La Laitière de Johannes Vermeer. Je ne saurais même plus dire laquelle est l’originale.

À toi aussi, encore une fois, de trouver une épreuve de créativité qui inspirera tes amis !

L’épreuve musicale

Chez nous, la musique c’est sacré. Je ne compte plus les soirées que nous avons commencées avec Aya Nakamura et finies avec Céline.

Alors on se challenge sur des blind tests ou sur des N’oubliez pas les paroles de folie !

Mais si jamais la musique c’est moins ton truc, tu peux reproduire ces mêmes exercices avec des films, par exemple.

Les questions bonus qui mettent du piment

Les moments le plus imprévisibles des Super Shows restent les questions bonus.

Elle surviennent entre deux épreuves, et qu’elles soient des devinettes, des gages ou des invitations à formuler un court poème en l’honneur de ton bar préféré, elles peuvent changer le cours de la partie.

En effet, le nombre de points qu’elles font gagner est ridiculement élevé pour leur niveau de difficulté !

Et ça, je te promets lectrice, que ça va en frustrer plus d’un.

Alors, te sens-tu prête à organiser un super tournoi de jeux entre amis ? Bien sûr, notre Super Show n’est qu’une suggestion, à toi de créer ton propre super jeu !

