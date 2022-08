The Menu : le cauchemar en cuisine avec Ralph Fiennes et Anya Taylor-Joy a sa bande-annonce

Un dîner gastronomique tourne au cauchemar dans la bande-annonce de The Menu, la comédie horrifique qui fait envie, réalisée par Mark Mylod, avec Nicholas Hoult, Ralph Fiennes et Anya Taylor-Joy.

Décidément, il fait mauvais temps pour le monde du luxe au cinéma. Peu de temps après la sortie de la bande-annonce de Sans filtre et sa croisière qui maltraite les riches à grands coups de vagues, on découvre celle de The Menu, une comédie effrayante réalisée par le britannique Mark Mylod (il a notamment été réalisateur sur Game of Thrones).

Au programme : un dîner gastronomique qui tourne au cauchemar…

La bande-annonce alléchante de The Menu

Sur une île isolée, un jeune couple dîne dans le Hawtorne, un restaurant gastronomique ayant une très bonne réputation. Le chef Slowik se lance alors dans un menu somptueux assorti de quelques surprises stupéfiantes…

À quoi faut-il s’attendre dans ce thriller haletant ? Une sorte de jeu cruel façon Squid Game ? Une énigme mortelle orchestrée par un grand méchant, à la Saw ? Une captivité forcée dans une soirée qui déraille comme dans The Invitation ? La bande-annonce laisse planer le mystère…

En attendant d’en savoir plus, il est clair que The Menu réunit tous les ingrédients pour convaincre, à commencer par un casting cinq étoiles. Après les géniaux Split ou The Witch, la vedette du Jeu de la dame Anya Taylor-Joy poursuit ses choix de carrière toujours plus audacieux.

Dans la peau du chef inquiétant, on retrouve le grand Ralph Fiennes, interprète de Voldemort également connu pour ses rôles dans La Liste de Schindler ou The Grand Budapest Hotel. À leurs côtés, on retrouve également Nicholas Hoult de Skins, Janet McTeer de Ozark ou encore John Leguizamo, vu dans Encanto.

The Menu sortira en salles le 23 novembre 2022.

