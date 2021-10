J’ai testé l’acupuncture… et c’est moins l’angoisse que ce que je pensais

Pendant plusieurs mois, Amélie a testé l’acupuncture. Contrairement à ce qu’elle pensait, l’expérience n’était pas si désagréable que ça, finalement !

Le 25 novembre 2013

J’ai mal au ventre depuis la classe de cinquième. Je me lève certains matins et je sais que je vais me tordre de stress pendant toute la journée.

Comme cette épreuve quotidienne due à l’angoisse n’est pas des plus confortables, je tente de trouver des solutions…

Un jour, on m’a parlé de l’acupuncture. Pourquoi pas tenter ? C’est vrai, ce ne sont que quelques DIZAINES D’AIGUILLES plantées un peu partout dans mon corps. Pas de quoi s’affoler.

J’avais un peu l’impression d’être en face d’un psy. Mais, étrangement, c’était très agréable.

Comment fonctionne l’acupuncture ?

Désolée, je vais mettre à mort vos fantasmes de torture porn façon piques en fer et costume de latex. Je jette aussi les clichés par la fenêtre : mon acupuncteur n’était pas un grand sage avec une barbe tressée de trois mètres de long et un gong dans les mains, mais un vieux monsieur fort sympathique et résolument moderne.

Pour commencer, nous avons parlé pendant plusieurs minutes. Nous avons fait un bilan sur moi-même. Depuis quand avais-je des maux de ventre ? Étais-je souvent stressée ? Est-ce que je mangeais correctement ? J’avais un peu l’impression d’être en face d’un psy. Mais, étrangement, c’était très agréable.

Il faut dire que le cabinet mettait dans l’ambiance : bois, eau qui coule et odeurs suaves, rien à envier à une après-midi au spa quoi.

Avant de commencer, il prenait mon pouls… mais pas comme vous l’imaginez. Il posait trois doigts sur mon poignet, qui ne servaient pas à compter les battements de mon coeur mais à prendre mon pouls chinois.

C’est-à-dire faire un bilan énergétique des méridiens de l’acupuncture, des organes, les excès de yin par rapport au yang et vice-versa. Dans la médecine chinoise il existe douze pouls différents, six sur chaque poignet.

Ensuite les choses sérieuses commencent !

Des aiguilles partout : l’effet porc-épic de l’acupuncture

Je pense qu’il y a deux types de gens très froids vis-à-vis de l’acupuncture : ceux qui n’y croient pas, et ceux qui ont peur d’avoir mal. Je pense que ces derniers sont un peu plus nombreux.

J’avoue que quand j’ai vu la première aiguille, je ne faisais pas la fière. Elles sont très fines mais assez longues. L’acupuncteur a débuté par mon dos, d’abord d’un côté, puis de l’autre. Je ne sentais que le poids de ses mains sur moi. Ce n’est que quelques minutes plus tard que je me suis rendue compte que j’étais pleine d’aiguilles des omoplates aux reins. Je n’avais strictement rien senti. À vrai dire, le geste est tellement vif et précis que vous n’avez pas trop le temps de vous poser de questions ou de faire une prière : c’est déjà planté !

Ensuite, des aiguilles ont été posées sur mes bras, mes cuisses et mon ventre. Je me suis immédiatement sentie mieux : c’est un peu comme si j’avais enfin la possibilité de défoncer ce fichu mal de bide.

Il y a bien entendu des endroits sur lesquels c’est beaucoup moins agréable : sur les poignets, entre les doigts et à côté de l’ongle des doigts de pieds. Mais honnêtement c’est bien moins pire qu’une prise de sang ou une coupure avec une feuille (la pire douleur du monde, vous en conviendrez).

On ressent alors un petit picotement autour de quelques aiguilles, mais ce n’est pas désagréable.

Ensuite, le vieux monsieur m’allongeait sous une bonne couche de couvertures (ne laissez pas votre esprit divaguer) et me laissait comme ça dix grosses minutes. Pas d’inquiétude : quand vous vous allongez, les aiguilles se plient et ne rentrent pas à l’intérieur de votre corps !

Enlevez cette vilaine image issue de Destination Finale de votre esprit. Vite.

Interdiction de penser à ce qui se passe après.

Concrètement, si vous ne bougez pas, vous ne sentez pas les aiguilles. Mais comme l’humain aime bien tester ses propres limites, vous ne pourrez pas vous empêcher de gigoter un minimum. On ressent alors un petit picotement autour de quelques aiguilles, mais ce n’est pas désagréable.

Le monsieur revenait ensuite et tournait rapidement chaque aiguille sur elle-même. Ça s’appelle le Nian Zhuan, et l’idée est de tonifier ou disperser les énergies. C’était reparti pour une dizaine de minutes avec musique traditionnelle et lumière tamisée : parfait pour s’assoupir.

Comme mon mal de ventre est en partie lié au stress, l’acupuncture m’a pas mal aidé à me détendre.

Réduire l’anxiété grâce à l’acupuncture

Jusque-là, l’acupuncture valait bien une bonne séance de massage, mais le meilleur restait encore à venir.

Alors que j’étais bien amorphe, l’acupuncteur est revenu avec un engin de la mort : un outil censé chauffer les aiguilles. Le principes de la moxibustion est en effet d’introduire de la chaleur dans le corps du patient via les aiguilles ou des moxas (petits bâtonnets combustibles).

Et là, c’est un peu comme si on introduisait du feu en vous. Mais pas un feu qui vous carbonise les artères, non, un petit feu de camp juste assez sympathique pour vous donner envie de vous blottir à l’intérieur de votre propre corps. Je sais que c’est impossible, c’est bien dommage.

Littéralement.

Parfois je frôlais mes limites, je sentais la douleur poindre. Et hop, instinctivement, le petit monsieur changeait de cible et partait brûler une autre aiguille. Bref, c’était mieux qu’une heure de jets massants à la piscine et que tous les Spasfon du monde entier.

Ensuite, en général, je m’endormais comme un étron pendant un quart d’heure en écrasant la moitié des aiguilles.

L’acupuncture n’est pas réservée aux sado-maso ou aux adeptes des techniques new-age et des cristaux guérisseurs.

Quelle est la durée de l’effet de l’acupuncture ?

Après chaque séance d’acupuncture il me fallait quelques heures pour m’en remettre.

Je sortais toujours tellement détendue que j’avais l’impression que n’importe quelle surface plane était l’endroit idéal pour accueillir mon corps histoire de faire une sieste.

Comme mon mal de ventre est en partie lié au stress, l’acupuncture m’a pas mal aidé à me détendre. J’ai suivi une séance de 45 minutes toutes les semaines pendant plusieurs mois. Et non, je n’ai pas été miraculeusement guérie : mon mal de ventre n’a pas disparu…

Mais je sais que ces séances m’ont fait beaucoup de bien et m’ont réellement détendue. L’acupuncture reste malheureusement assez chère (de 30 à 70€ environ) et donc pas forcément à la portée de toutes les bourses.

Bref, l’acupuncture n’est pas réservée aux sado-maso ou aux adeptes des techniques new-age et des cristaux guérisseurs. Elle ne fait pas mal (promis) et c’est un bon moyen de tester une autre sorte de médecine, plus douce que celle qu’on connaît.

En plus, Poupée Vaudou, comme déguisement d’Halloween… c’est pas mal !

À lire aussi : J’ai testé pour vous… avoir mal au ventre 24h/24

Crédits photos : Anca Silvia Orosz et Alma Thai (Pexels)