Le 26 novembre 2019

Après plusieurs semaines de silence, T.I. est revenu sur ses propos très controversés concernant sa « vérification » de la virginité de sa fille adolescente.

Il ne voulait pas en parler car sa fille préférait qu’il garde le silence, mais selon lui, elle a finalement exprimé le souhait qu’il aborde le sujet.

Accompagné de sa femme, il s’est exprimé dans l’émission Red Table Talk, aux côtés de l’actrice Jada Pinkett Smith (qui était présente avec sa mère) :

