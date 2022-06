Syndrome de Ramsay Hunt : quelle est cette maladie rare dont Justin Bieber souffre ?

Vendredi 10 juin, Justin Bieber a annoncé être atteint d’une maladie rare appelée Syndrome de Ramsay Hunt qui paralyse une partie de son visage. Mais en quoi consiste cette affection dont on entend si peu parler ? On répond à vos interrogations.

Le diagnostic est tombé : la star canadienne de 28 ans, Justin Bieber, souffre d’une maladie rare qui paralyse une partie de son visage. Il s’agit du Syndrome de Ramsay Hunt, connu en France sous le nom de syndrome de Sicard, qui se manifeste par une réactivation virale du virus varicelle-zona (VZV). Cela peut survenir suite à une baisse d’immunité importante, comme après une grosse infection, une période de stress intense, une greffe d’organe, un changement de traitement ou encore beaucoup de fatigue. Ce virus a la particularité de s’attaquer au nerf facial et « en particulier, aux cellules ganglionnaires sensitives qui le composent. » d’après le site Top Santé.

N’ayant d’autres choix que d’annuler les concerts de son Justice World Tour à Toronto, ce dernier s’est donc exprimé quant à sa maladie devant quelques-uns de ses 241 millions d’abonnés. Il explique :

« Bonjour tout le monde […] comme vous pouvez le voir sur mon visage, j’ai ce syndrome qu’on appelle Ramsay Hunt. Il y a une paralysie complète de ce côté de mon visage. […] Pour ceux qui sont frustrés par les annulations de mes prochains spectacles, je ne suis tout simplement pas capable, physiquement, de les faire. C’est assez sérieux comme vous pouvez le voir »

Les symptômes du Syndrome de Ramsay Hunt

Cet « herpès zoster oticus » est une forme de zona auriculaire qui surviendrait plusieurs années après une primo-infection à la varicelle. Un syndrome qui affecte environs cinq personnes sur 100.000 et qui se manifeste par une paralysie du visage, mais pas que !

La parole peut être gênée, de la fièvre, des douleurs auriculaires, une perte d’audition, des acouphènes, des vomissements, vertiges et nystagmus (oscillation rythmique des yeux) peuvent survenir. Une éruption cutanée (erythème et vésicules) apparaît également au niveau de la bouche (sur la langue ainsi que le palet) et les oreilles.

Mais comment cette deuxième infection peut-elle arriver ? La réponse se trouve dans une étude, publiée par le Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry :

« La primo-infection par le VZV produit généralement la varicelle, après quoi le virus devient latent (il reste au repos) dans les neurones des ganglions nerveux crâniens ».

Comment se passe le rétablissement ?

Selon Benjamin Davido, infectiologue à l’hôpital de Garches interviewé par Le Figaro, pour traiter le syndrome de Ramsay Hunt, les médecins prescrivent des médicaments antiviraux, comme l’acyclovir ou le famciclovir, en conjonction avec des corticostéroïdes, comme la prednisone. Les chercheurs de l’étude publiée par le Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry rapportent une amélioration significative de l’état de santé du patient dans les trois jours suivant l’apparition de la maladie et il est important d’entamer tôt une rééducation pour éviter que les séquelles persistent. Ce qui arrive tout de même dans 30% des cas…



On espère en tout cas pour Justin Bieber qu’il pourra être vite sur pieds !

Crédits de l’image de une : @justinbieber.