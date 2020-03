5 ans après, le 2ème Street Tattoos de Matthieu !

Aujourd’hui on retrouve Matthieu pour son 2ème Street Tattoos. Pour rappel, il était passé en juin 2015 devant la caméra de Léa Bordier !

Les tatoueuses et tatoueurs de Matthieu

Les tatouages faits par Matthieu : @mouch_ink

La couronne de laurier et le « explore » : @virgulovic

La lame de rasoir par Stéf Rolin : @timmy.stf

Le Pentagone et la flèche par Woody : @woodytattooer

Le jarhead et le bitch par Griotte : @lagriottte

L’allumette par François Andries : @fr_ andries

andries La mouche par Nausicaa : @ nausikaa_ttt

