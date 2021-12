Sosh prolonge le Black Friday et vous offre le plein de data pour moins de 10€ par mois

Le Black Friday se poursuit chez Sosh. Si vous avez loupé le coche pour changer d’offre mobile, ce forfait pour moins de dix euros est encore disponible !

Le Black Friday, c’est synonyme de bonnes affaires pour préparer Noël. Au milieu de cette tornade de promotions, on ne pense pas forcément à se renseigner sur les offres mobiles… et pourtant ! À l’occasion de ce vendredi de grosses soldes, les opérateurs se sont lancés dans une bataille sans merci pour proposer des prix de plus en plus alléchants.

Si vous avez géré les listes de cadeaux et remplacé votre aspirateur plutôt que de vous pencher sur votre forfait, c’est bien normal, mais bonne nouvelle : Sosh a pensé à vous. Son offre mobile en série limitée est disponible encore pendant quelques jours.

Pour celles qui ne supportent plus d’être en galère de 4G ou qui trouvent que profiter de Netflix et Instagram leur coûte un peu cher, Sosh vous offre le plein de data à prix tout doux. Pour vous éviter de tomber en rade après quelques heures sur internet, ce forfait vous offre 40 Go pour 9,99 euros par mois !

Gros forfait à prix mini

Ras-le-cul du message automatique qui indique qu’il faut allonger quelques euros pour continuer a profiter d’Internet sans devoir attendre 45 minutes pour faire charger une vidéo ! Pour éviter de dépenser des milles et des cents, Sosh vous propose un forfait de 40 Go en très haut débit pour moins de 10 euros par mois.

En plus de son enveloppe data intéressante, ce forfait vous propose les appels, SMS/MMS illimités vers tous les fixes et mobiles depuis la France et en Europe. Sosh vous permet aussi de partir l’esprit tranquille : que vous soyez en Europe ou dans le DOM les appels, SMS/MMS sont aussi illimités vers ces zones et vers la France. Vous pouvez profiter aussi de 5 Go d’internet comme si vous étiez en France.

Dans les toutes petites lignes des conditions en bas de page Sosh précise que cette offre n’est valable que pour les nouvelles souscriptions : les clients mobile Orange ou Sosh souhaitant changer de forfait ne peuvent pas bénéficier de ce tarif. Eh oui, la vie n’est pas toujours bien faite.

L’avantage de ce forfait c’est qu’il est sans engagement. De plus le prix proposé par Sosh aujourd’hui ne double pas l’année d’après. Si vous avez envie de sauter le pas : foncez ! Vous pourrez enfin dire « je suis passée chez Sosh ».

Ce forfait mobile Sosh sans engagement 40 Go est à 9,99€ par mois est disponible dès aujourd’hui et seulement jusqu’au 6 décembre 2021. Alors ne perdez pas de temps s’il vous intéresse !

