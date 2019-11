J’ai testé l’orgasme sonique avec le LELO Sona 2 Cruise

En partenariat avec LELO (Notre Manifeste)

Quelle joie de vivre à une époque où il existe le WiFi, les Curly Donuts et les masseurs clitoridiens.

Jamais à court d’innovations, la marque de sextoys suédoise LELO a mis au point un aspi à clito à la technologie orgasmique : le Sona 2 Cruise.

Il me fallait tester ce bel objet, par pure curiosité scientifique bien sûr.

LELO Sona 2 Cruise, « clitoralement époustouflant »

Sur le site de la marque, on m’a promis une expérience « clitoralement époustouflante ».

Ça a l’air de fonctionner, parce que je suis déjà toute excitée à réception du colis.

Il n’ y a pas que le physique qui compte, mais je dois admettre que le design soigné des sextoys LELO me fait toujours de l’effet…

Le LELO Sona 2 Cruise n’échappe à la règle. En le déballant, je me sens aussi privilégiée que si Édouard Baer m’invitait au McDo.

Successeur amélioré du LELO Sona 2, mon nouveau jouet est moulé dans une seule pièce de silicone, tout doux, 100% étanche, et pimpée d’une partie métallique tout à fait classe.

C’est presque trop de luxe pour finir la face en sueur et le cheveu collé par les montagnes russes de plaisir que garantit le LELO Sona 2 Cruise. Je m’en accommoderai.





LELO Sona 2 Cruise, 109,00 € au lieu de 139,00 € sur le site de LELO

LELO Sona 2 Cruise, promesse d’orgasmes profonds

Même si je suis payée pour essayer des sextoys, j’attends toujours d’être rentrée chez moi pour le faire car je suis une bonne collègue.

Je passe donc la journée à trépigner en zieutant mon nouveau jouet à intervalle régulier, dès fois qu’il lui vienne l’idée de s’échapper.

Je crois qu’il me regarde aussi, et semble me murmurer : « Tu vas kiffer tu sais ».

Le LELO Sona 2 Cruise ressemble à un masseur clitoridien comme j’ai déjà pu en tester, avec sa « bouche » creuse à placer sur le gland du clitoris pour le stimuler sans contact direct.

Autrement dit, il agit par pulsations et succions légères, diffusant ses vagues jusque dans la partie interne du clitoris, pour des orgasmes profonds.

Je vais aussi pouvoir compter sur sa technologie Cruise Controls, qui délivre automatiquement une puissance supplémentaire lorsque le sextoy est pressé contre le corps.

A priori, je lui fais plus confiance qu’à une personne désireuse d’approcher sa bouche de ma vulve et qui n’a manifestement pas pris en compte la sensibilité de la zone (à savoir TRÈS sensible).

En rentrant chez moi avec mon paquet sous le bras, je pense à tous ces amants à qui j’ai dit « plus haut », « plus fort », « NON moins fort ! »…

Je me revois me transformer en GPS tout en essayant de guider leurs mouvements en leur tirant peu ou prou les cheveux, sans obtenir de résultats probants.

Un travail fastidieux que le LELO Sona 2 Cruise devrait m’épargner pour me conduire sur l’autoroute du kif en pilote automatique.

Ma première nuit avec le LELO Sona 2 Cruise

Nous voici réunis, lui et moi, dans l’ambiance tamisée de ma chambre.

Comme le LELO Sona 2 Cruise est waterproof, j’avais grandement envie de le tester dans un bain. Mais je n’ai pas de baignoire.

C’est donc sur mon lit que nos ébats auront lieu.

Je trouve rapidement le rythme adapté parmi l’un de ses 12 modes de fonctionnement : ce sera le plus bas possible, merci.

Pour ce qui est de la prise en main, le design de son corps tout doux rend l’exercice plutôt instinctif.

Dès les premières secondes, je suis dépassée par les évènements. Cet engin est si efficace que je vais devoir l’utiliser avec parcimonie si je veux que notre date dure plus 10 secondes.

Alors je prends des pauses, je me fais des petites feintes, j’y retourne…

Les pulsations ne laisse pas le choix à mon corps. Mon cerveau parait aussi désorienté de joie que lorsque je mange du fromage fondu.

Je résiste encore un peu pour faire durer le plaisir, mais l’orgasme s’abat littéralement sur moi.

Je me sens comme un amant trop excité qui balbutie : « C’est parti tout seul…».

Sans vouloir vous effrayer, c’est plutôt foudroyant. Rien à voir avec la masturbation manuelle et la satisfaction proche d’un éternuement réussi qu’elle me procure.

Donc c’est ça, un orgasme sonique : un tsunami qui vient de loin, qui prend son élan pour finir par déferler sans qu’on puisse vraiment le contrôler.

Je suis épuisée mais fixée sur un point : c’est une belle histoire d’amour qui vient de commencer.

Et toi, tentée par cette expérience orgasmo-technique ?

