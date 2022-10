Sarah, son mari et leurs 3 enfants, 5 301 € par mois : « Moi, c’est les factures, lui, c’est les crédits et les grosses dépenses »

Peut-on partager tous ses revenus, même au sein du mariage ? Combien coûtent trois enfants d’âges différents ? Voici quelques-unes des questions auxquelles nous nous attaquons dans Règlement de comptes !

Parler d’argent, en France, c’est encore tabou. Pourtant, c’est un sujet passionnant, et par certains aspects… féministe ! Dans Règlement de comptes, des personnes viennent éplucher leur budget, nous parler de leur organisation financière (en couple ou en solo) et de leur rapport à l’argent. Aujourd’hui, c’est Sarah qui a accepté de répondre à nos questions.

Prénom : Sarah

Âge : 34 ans

Métier : gestionnaire en assurance

Salaire net : 2 483 € net par mois après prélèvement à la source et 2 500 € pour son conjoint

Lieu de vie : un pavillon dont ils sont propriétaires en banlieue parisienne

Vit avec : son mari et leurs 3 enfants

Les revenus de Sarah et de son époux

Sarah est gestionnaire en assurance en CDI depuis 5 ans, et gagne 2 483 € nets par mois après prélèvement à la source. Un salaire qui lui convient :

« Je m’estime bien payée surtout dans mon secteur d’activité, mais je dirais que notre situation financière est dans la moyenne au vu du coût de la vie en région parisienne. »

Son mari est commerçant, et son salaire fluctue selon les mois.

« En moyenne, son revenu mensuel est de 2 500 € net. Certain mois il peut être extrêmement bien payé et d’autre beaucoup moins. »

Ils sont mariés depuis 13 ans, sous le régime de la communauté universelle des biens et ont 3 enfants, de 21 mois, 10 ans et 12 ans. Ils ont droit à 318 € mensuels d’allocations familiales, et gèrent un budget total de 5 301€ pour leur famille de 5.

L’organisation financière de Sarah et son mari

Pour Sarah et son époux, qui gagnent en moyenne des salaires très similaires, l’organisation financière passe par la répartition des dépenses sur deux comptes courants.

« Tout est à nos deux noms, mais nous gérons chacun un compte. Moi, je gère celui du quotidien avec des dépenses régulières sur lequel tombe mon salaire, et lui, il gère le compte qui prend en charge le crédit de la maison, les travaux, la déco, les très grosses dépenses… »

Elle raconte que cet arrangement s’est fait naturellement, sans vraiment en discuter.

« De toute façon, les dépenses s’équilibrent : personne n’économise « aux frais » de l’autre. Nous avons tous les deux accès à tous les comptes, mais je ne regarde pas souvent ce qu’il fait : on fonctionne à la confiance. Et le régime de notre mariage fait qu’on partage tout à 50/50 quoi qu’il arrive ! »

Elle explique gérer la grande majorité des dépenses pour leurs enfants, qui sont donc prélevées sur son compte.

Les dépenses de Sarah et sa famille

Le premier poste de dépense de la famille ? Le remboursement de leur prêt immobilier, qui s’élève à 990 € par mois, grâce auquel ils ont acheté un pavillon de 142 m² en banlieue parisienne.

« Nous sommes propriétaires depuis juillet 2018. Nous économisions depuis un moment pour avoir un apport conséquent. La maison a coûté environ 400 000€, et nous remboursons notre prêt sur 25 ans. Nous sommes dans un endroit très bien desservi par les transports, où les loyers ne sont pas les plus élevés d’Île-de-France, mais restent assez chers. »

À cette somme s’ajoutent 319 € de factures qui comprennent le gaz, l’électricité, l’eau courante, ainsi que la taxe sur les ordures ménagères.

Sarah et son mari s’occupent des courses et paient chacun à leur tour. Ils dépensent 500 € par mois pour leur famille de 5 personnes. « Je peux aller en hard discount comme en supermarché selon mes besoins et le plus pratique. J’essaie de privilégier les drive, pour ne pas être tentée par des dépenses inutiles » explique-t-elle.

Elle fait entrer ses dépenses dites « féminines » (maquillage, protections menstruelles, rasage ou épilation…) dans le budget courses quand elle en a besoin, mais précise que les sommes en question sont très basses.

Chaque mois, elle paie 260 € d’assurances pour sa maison, sa voiture, ainsi que des complémentaires santé. Pour se déplacer, elle compte 255 € mensuels d’essence et de frais de transports en commun.

Les dépenses liées aux enfants

Pour la cantine de ses enfants les plus grands, Sarah paie 150 € par mois. Le plus jeune est gardé à la crèche la semaine, pour 289 € mensuels. Le couple n’en paie toutefois que 104 €, le reste étant subventionné par l’allocation de complément de libre choix du mode de garde (CMG), qui verse 182 € directement à la structure d’accueil.

Elle compte aussi chaque mois 43 € environ de frais liés à la scolarité de ses deux enfants à l’école.

Enfin, elle raconte dépenser 150 € par mois pour les vêtements de ses trois enfants.

« Les loisirs ne sont pas très importants pour moi »

Les deux ainés de Sarah sont inscrits dans un club de foot, pour lequel elle paie 200 € de licence chacun. Cela représente environ 34 € par mois lissés à l’année.

« Entre les entraînements et les compétitions le samedi, cela nous occupe déjà pas mal ! Pour le reste, nous allons souvent nous balader au parc ou en forêt le week-end, nous passons du temps avec leurs grands-parents ou en famille. »

Elle compte environ 50 € par mois de dépenses pour le reste de leurs loisirs en famille :

« Nous n’avons pas de loisirs réguliers, mais j’essaie de prévoir une activité par mois avec les enfants (karting, bowling, cinéma…). Ça se fait au feeling. Une fois de temps en temps, on peut aussi aller à Disneyland ou dans un parc d’attraction et dans ce cas-là, je tente d’anticiper la dépense. Je n’ai pas de budget loisir « personnel », ce n’est pas très important pour moi. »

Le rapport à l’argent de Sarah et de son mari

Sarah se décrit comme une personne qui « ne regarde pas trop à la dépense près », à l’inverse de son mari :

« J’ai vécu seule avec ma mère qui faisait attention, mais nous n’avons jamais manqué de rien. Je fonctionne comme elle : je calcule l’ensemble de mes charges, et ensuite, j’épargne et je dépense ce qu’il reste. Pour mon conjoint, c’est assez différent : sa famille a pas mal manqué, et il fait attention au quotidien. »

Pour eux, l’argent n’est jamais un sujet de conflit : ils ont chacun leur part du budget familial à gérer (« Moi, c’est les factures, lui, c’est les crédits et les grosses dépenses, et pour les courses, on alterne »), et se font confiance.

Sur les craquages, la tendance s’inverse : « Je craque rarement, contrairement à mon mari. La dernière en date, c’est qu’il vient d’acheter deux tablettes aux enfants pour 450 € »

Elle explique qu’elle aimerait réduire les dépenses de repas à l’extérieur. « On a tendance à commander souvent, et c’est un sacré budget. »

Les projets et l’épargne de Sarah

Sarah épargne chaque mois des sommes variables, qu’elle verse sur des livrets A :

« J’ai un livret A sur lequel j’épargne 200 € par mois pour les vacances, ou pour des sorties coûteuses par exemple. Certains mois, il me reste 50 ou 100 € supplémentaires sur lequel j’économise en cas de dépense imprévue. Ensuite, j’ai des livrets A pour chacun de mes enfants, sur lequel je place 25 € par mois pour les aider à payer leur permis de conduire ou autre. »

Son conjoint, quant à lui, épargne sur son compte courant.

À l’avenir, le couple compte bien continuer à fignoler les travaux de leur logement, dans lequel ils refont les deux salles de bain et l’extérieur.

« Nous aimerions aussi acheter une voiture plus grande, car nos deux voitures personnelles sont trop petites pour y faire tenir toute la famille. »

Merci à Sarah d’avoir répondu à nos questions !

Si jamais vous souhaitez commenter cet article, rappelez-vous qu’une vraie personne est susceptible de vous lire, merci donc de faire preuve de bienveillance et d’éviter les jugements.

Participez à la rubrique Pour participer à Règlement de comptes, envoyez-nous un mail à [email protected] avec une petite présentation, et pour objet : Règlement de comptes !

Crédit photo de Une : Migs Reyes / Pexels