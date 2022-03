Sandra Bullock ne regrette qu’un seul film dans toute sa carrière (et non, ce n’est pas All About Steve)

Il y a un film que Sandra Bullock n’assume pas. En promo pour The Lost City avec Daniel Radcliffe, elle s’est laissé aller à quelques confidences sur cet obscur navet qui entache sa brillante carrière…

QUI peut se targuer d’une filmographie absolument parfaite, sans fausse note, sans flop, sans aucun regret ? La bien connue Sandra Bullock n’échappe pas à la règle !

Questionnés par Toofab avec Daniel Radcliffe dans le cadre de la promo de The Lost City sur LE film qui les met un peu mal à l’aise après coup, Sandra Bullock a dégainé le pire film de sa filmographie.

« Je suis encore gênée d’être dedans », a-t-elle confié.

Speed 2, cette suite regrettée

Ce film, c’est Speed 2 : Cap sur le danger sorti en 1997, qui aujourd’hui fait quasi figure de nanar, alors que le film originel, avec Keanu Reeves, a gardé son rang de film culte en la révélant au grand public en 1994.

« J’en ai déjà parlé », rappelle Sandra Bullock. « Ça n’a aucun sens. Un bateau très lentement. Qui navigue lentement vers une île. »

Car oui, quand Speed nous faisait prendre place à bord d’un bus lancé à toute vitesse dans Los Angeles, Speed 2 nous emmène dans un rafiot de croisière qui fonce mollement sur la mer des Caraïbes pour s’encastrer dans un pétrolier.

On a vu plus palpitant comme scénario.

Ajoutez à cela Jason Patric et son charisme digne d’une chaise de bureau à la place de Keanu Reeves et vous obtenez un flop monumental au box-office et huit nominations aux Razzie Awards !

Car même Willen Dafoe en grand méchant ne peut sauver un film catastrophe aussi mal fichu.

Allez, avouez que vous allez au moins par curiosité lui donner une chance…

Sandra Bullock et Jason Patric dans Speed 2

Crédit photo : Gage Skidmore via Flickr