Le talon pyramidal sera-t-il la grosse tendance de l’été ?

Elles émergent sur Instagram… Les sandales à talon pyramidal vont-elles se retrouver sur tous les pieds cet été ?

Les chaussures à talons et moi

Il fût un temps où je ne pouvais guère sortir sans talons. Complexée par ma taille, je ne portais que ça entre la fin du collège à la fin du lycée.

Je voulais quand même être confortable, alors j’optais pour des talons compensés.

Il y a aussi toutes ces années où je me suis convaincue que les talons ce n’était vraiment beau que quand c’était très haut, et que les talons de moins de 8 centimètres, ça faisait « mémé ».

Pour me réhausser, je portais donc des plateformes. Jusqu’au jour où je me suis rendu compte que je ne portais plus de plateformes pour gagner des centimètres mais parce que j’adorais la forme de pied qu’elles conféraient.

Aujourd’hui, on peut dire que j’ai totalement abandonné les talons (sauf les plateformes, évidemment) et suis en paix avec mon format miniature.

J’en suis même venue à me demander comment certaines personnes pouvaient s’infliger la douleur d’en porter.

Et puis j’ai réalisé qu’il était fort possible qu’il existe des personnes qui trouvent réellement les talons confortables, et que c’était tant mieux pour elles.

À vrai dire, je ne sais pas à quel point tu t’intéresses aux talons, jeune lectrice fringante, alors je ne t’en parle que de temps en temps, pour relayer des tendances.

Si tu veux avoir plus de contenus à base de chaussures à talons, fais-le moi donc savoir !

La mode des sandales à talon pyramidal

Tout ce speech pour en venir au cœur du sujet : le talon pyramidal.

Ce serait, d’après Elle la tendance émergente de la saison.

C’est un type de talon qui était relativement en Vogue dans les années 1990 et qui a été ramené par la styliste Amina Muaddi, avant d’être récemment repris par plusieurs autres marques de luxe.

L’avantage que je vois avec ces chaussures, c’est justement l’originalité de ce talon.

Plutôt que d’avoir un talon tout fin de bout en bout qui peut s’avérer relativement casse-gueule, cette petite pyramide confère une surface de sécurité et assure une certaine stabilité.

Il existe des talons pyramidaux de toutes hauteurs, du petit au très haut.

Pour l’anecdote, les anglo-saxons appellent ces talons les « cake stand heels », en référence aux plateaux à gâteaux qui ont un pied de la même forme.

Pour l’instant, ces chaussures semblent être vendues par des marques de luxe uniquement, et si cela t’intéresse, je te notifierai de leur sortie chez des enseignes plus accessibles.

Alors, tu penses quoi des talons « plateaux à gâteau » ?

