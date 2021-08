Puisque tout le monde devient fan de plantes, Truffaut devient tendance et nous rhabille style seventies

On ne l’avait pas vu venir, pourtant ça devrait paraître évident : puisque les jardineries deviennent hype, afficher son amour pour elles aussi. Truffaut l’a bien compris en sortant une collection capsule de vêtements et objets style années 1970, avec son logo de l’époque.

Vous l’avez sans doute remarquer, les tendances mode des années 1970 reviennent en force, repopularisées notamment par Gucci. Mais puisqu’on n’a clairement pas le budget pour s’habiller auprès de la maison florentine, on peut toujours fouiller dans les placards de ses aînées, filer en friperies, ou même… se saper chez Truffaut !

Une collection capsule Truffaut so seventies

Aussi inattendu que cela puisse paraître, l’entreprise française de jardinerie vient de lancer une collection capsule de huit produits du quotidien à la sauce seventies, avec son ancien logo de 1972 : une casquette (11,95€), un t-shirt oversized (19,95€), un sac banane (9,95€), ou encore un parapluie transparent (22,95€).

« Ton crush arrive, reste naturel » (sac banane 9,95€, mug 7,95€, t-shirt 19,95€, casquette 11,95€)

Et soudain, on devient nostalgique d’une époque qu’on n’a pas forcément connue soi-même, mais qu’on voudrait bien enfiler afin de créer un contraste de style amusant avec des vêtements plus contemporains (Rihanna maîtrise parfaitement ce mariage des époques)…

Rétro à souhait, franchouillarde ce qu’il faut, cette collection en édition limitée Truffaut 72 sera disponible à partir du 24 septembre 2021, en ligne et dans une sélection de boutiques physiques. De quoi réjouir tous les parents de plantes et dendrophiles en devenir.

