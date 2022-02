Pourquoi les Daft Punk ont fait vriller tout le monde hier soir

Souvenez-vous : le 22 février 2021, les Daft Punk annonçaient leur séparation, brisant bien des cœurs. Un an plus tard, ils reviennent comme par magie… mais que se passe-t-il ?

Le 22 février 2021 n’était pas un jour de fête pour les fans des Daft Punk. En effet après 8 ans d’absence, le duo avait annoncé sa séparation, comme ça, sans préavis.

Mais pile un an après cette triste nouvelle, une photo est apparue sur le compte Instagram du groupe. Une chaîne Twitch officielle est née. Que s’est-il passé ? On vous fait le topo !

Les Daft Punk reviennent… dans le passé

La photo mystérieuse postée sur leurs réseaux sociaux n’est autre que l’annonce de la sortie d’Homework 25th, la réédition en version deluxe du tout premier album des Daft Punk paru en 1997.

Spotify France a annoncé ce que contenait le projet :

En plus de cette annonce, les Daft Punk ont diffusé sur leurs réseaux un lien vers leur toute nouvelle chaîne Twitch où on pouvait découvrir des images d’un concert où le duo mixait à Los Angeles en 1997… et sans casques !

Par contre, sorry, il n’y a pas de replay.

L’annonce de la séparation n’était donc pas un prank : le groupe ne se reforme pas mais célèbre leur premier album. Homework version 2022 est à (re)découvrir sur Spotify !

Crédit photo : compte Instagram de Daft Punk