Pourquoi la fille de Raquel Garrido et Alexis Corbière a été placée en garde à vue

Selon « Le Parisien », elle est soupçonnée d’avoir tenu des propos antisémites à la suite de l’attaque en Israël par le Hamas, le 7 octobre 2023.

La fille des députés LFI Alexis Corbière et de Raquel Garrido est en garde à vue depuis le mardi 16 janvier, a révélé Le Parisien. Entrendue pour « apologie du terrorisme » et « provocation publique et directe non suivie d’effet de commettre des atteintes volontaires à la vie », Inès Corbière est soupçonné d’avoir tenu des propos antisémites sur les réseaux sociaux, suite à l’attaque en Israël par le Hamas le 7 octobre 2023.

Une plainte contre « X » de la part d’associations de lutte contre l’antisémitisme

En octobre dernier, après l’attaque sur le festival Tribe of Nova, un compte intitulé « Babynesou » sur le réseau social X (ex-Twitter) avait publié une série de commentaires qualifiés d’antisémites par de nombreux internautes. Selon Le Parisien, on pouvait notamment y lire « Alors j’ai peut-être pas d’âme mais ils me font pas du tout de peine, je les trouve même plutôt chiants, surtout les gosses » en réponse à un article évoquant la prise en otage d’une famille israélienne par le Hamas.

Quelques semaines plus tard, le 14 novembre, sur une vidéo de nombreuses fois relayées sur les réseaux sociaux, on pouvait voir une jeune femme crier face caméra : « Je suis antisémite, je m’en bats les couilles. J’assume… ». Il pourrait s’agir là aussi d’Inès Corbière. Le Parisien précise que cette séquence aurait été isolée d’une vidéo plus longue, dans laquelle la jeune femme débattrait avec d’autres camarades sur les origines des différentes guerres entre Israël et la Palestine.

Une enquête judiciaire a donc a été lancée après que plusieurs organisations de lutte contre l’antisémitisme, dont l’Organisation juive européenne (OJE), aient porté plainte contre « X » pour « apologie du terrorisme », afin de réclamer l’identification de cette internaute et des poursuites judiciaires. Le compte X d’Inès Corbière, lui, est désormais verrouillé.

Ajoutez Madmoizelle à vos favoris sur Google News pour ne rater aucun de nos articles !