Pourquoi de nombreux vendeurs Etsy préparent une grève contre la plateforme

La plateforme de shopping en ligne réunissant notamment de petits artisans du monde entier a annoncé une augmentation des frais pour les vendeurs de 30%. Alors ces derniers ont fait une pétition et veulent faire grève contre Etsy.

La colère gronde depuis qu’Etsy a annoncé, en février 2022, son intention d’augmenter les frais pour les personnes vendeuses sur sa plateforme à compter du 11 avril. Plus de 6000 personnes vendeuses et clientes ont donc décidé de signer une pétition demandant à cette plateforme de shopping en ligne de revenir sur cette décision jugée asphyxiante pour les plus petits artisans qui font pourtant le charme de la plateforme.

Baptisée « Etsy : Annulez l’augmentation des frais. Travaillez avec les vendeurs, pas contre nous ! », la pétition rappelle le contexte florissant pour la plateforme dans lequel s’inscrit cette décision qui n’en apparaît que d’autant plus injuste :

« En 2020, ils ont plus que doublé leurs ventes brutes sur le marché. En 2021, ils ont conservé ces gains de ventes pandémiques et ont battu leur record de 2020 de 3,2 milliards de dollars. En juin 2021, ils ont acquis Elo7, le « Etsy du Brésil » à hauteur de 217 millions de dollars. En juillet 2021, ils ont finalisé l’acquisition de Depop, un marché de la mode britannique, à hauteur de 1,625 milliard de dollars, principalement en espèces. Augmenter les frais de vente de 30% après deux ans de ventes record n’est rien de moins qu’un profit lié à la pandémie. Après l’augmentation prévue, nos frais en tant que vendeurs auront plus que doublé en moins de 4 ans. »

Outre la pétition, pour mieux faire peser leur voix, certains vendeurs projettent même d’organiser une sorte de grève d’Etsy à partir du 11 avril et invitent leurs clients à boycotter la plateforme jusqu’au 18 avril, informe la pétition.

Le média BuzzFeed rapporte à ce sujet une réponse officielle de l’entreprise d’ecommerce aux 5,3 millions de vendeurs :

« [L’augmentation des frais aiderait à] élargir nos efforts en matière de marketing, de support client, et de suppression des annonces qui ne respectent pas nos politiques. »

Interrogée par Buzzfeed, la coordinatrice de cette pétition, Kristi Cassidy, vendeuse sur Etsy depuis 2007, a eu le temps d’observer de nombreux changements qu’elle juge regrettable sur la plateforme depuis que cette dernière a changé de direction en 2017. Face à l’annonce d’augmentation des frais de vendeurs, Kristi Cassidy a donc appelé sur Reddit a formé un syndicat, qui échange désormais sur Discord (logiciel de messagerie instantanée) notamment pour organiser cette pétition et cette grève prévue pour début avril.

Et si certains rêvent de quitter la plateforme, c’est au risque de perdre une essentielle base de clientèle qu’ils y ont longuement construits, puisqu’Etsy garde les données d’adresses email. C’est donc le combat de pleins de petits David contre Goliath qui se met en place.

