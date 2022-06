Paul Haggis, le réalisateur de Collision, arrêté pour des soupçons d’agression sexuelle en Italie

Réalisateur canadien âgé de 69 ans, Paul Haggis est notamment connu pour avoir réalisé le film Collision qui a remporté les Oscars du meilleur film et du meilleur scénario en 2006. Il est aussi le scénariste et le producteur de Million Dollar Baby de Clint Eastwood.

Selon le New York Times, Paul Haggis a été arrêté le dimanche 19 juin à Otsuni, une ville du sud de l’Italie où il était invité pour participer à un festival de cinéma.

Citant le procureur local, les agences de presse italiennes ANSA et AGI ont révélé que Paul Haggis est « sérieusement soupçonné des crimes d’agression sexuelle et dommages corporels aggravés, crimes commis à l’encontre d’une jeune femme étrangère. »

Un communiqué du procureur indique qu’après deux jours de « rapports sexuels non consentis », Haggis a amené la victime à l’aéroport, « l’abandonnant aux premières lueurs de l’aube malgré les conditions physiques et psychologiques précaires de la femme ».

Alors qu’elle se trouvait en « état de confusion », la victime a été repérée par le personnel de l’aéroport et la police des frontières. Ils l’ont d’abord amenée à l’hôpital, puis dans un bureau de police, où un protocole d’aide aux victimes d’agression sexuelle a été déclenché.

Selon les agences italienne, Haggis nie ces accusations. Il a déclaré par le biais de son avocat : « Faites des enquêtes dès que possible, je suis totalement innocent ».

Dans un communiqué, la journaliste italienne Silvia Bisio et la critique d’art espagnole Sol Costales Doulton, créatrice du festival, ont déclaré avoir « appris avec consternation et stupeur la nouvelle de la mise en détention de Paul Haggis pour des violences présumées ».

Elles « ont immédiatement procédé au retrait de toute participation du réalisateur à l’événement » et ont exprimé « leur entière solidarité avec la femme impliquée. » Le communiqué indique également :

Les thèmes choisis pour le festival sont, entre autres, ceux de l’égalité, de la parité et de la solidarité. En tant que professionnelles et femmes, elles sont consternées et espèrent que le festival contribuera à favoriser l’information et la sensibilisation sur un sujet aussi actuel et de plus en plus pressant.