Passer mon permis de conduire en boîte auto, est-ce vraiment une bonne idée ?

Passer le permis de conduire reste une étape importante, et même une nécessité pour certaines, mais c’est loin d’être une sinécure. Il existe aujourd’hui un examen un peu plus simple, adapté aux voitures les plus modernes. Mais est-ce que ce permis boîte auto vaut le coup malgré ses limites ?

Le permis boîte de vitesses automatique (permis BVA en version courte) est une solution pour faciliter l’apprentissage de la conduite, et donc le passage de l’examen du permis de conduire. Une alternative qui est encore peu connue, mais qui a pourtant plusieurs avantages et s’inscrit dans son temps : en 2021, la boîte automatique n’est clairement plus un OVNI sur les voitures que l’on conduit.

Se simplifier la conduite et le permis

Une fois passée l’étape du code de la route et de ses questions tordues, vient la pratique de la conduite et ses nombreux pièges. Vous l’aurez compris, passer le permis de conduire peut parfois ressembler à une épreuve digne de Koh-Lanta, du moins quand on débute ! Pas de panique, ce n’est qu’une étape avant d’avoir la liberté de partir où l’on veut quand on veut.

Toutes celles qui ont passé le permis sur une boîte manuelle doivent se souvenir de leurs premières leçons de conduite. Tant que le moniteur ou la monitrice d’auto-école nous aide avec les vitesses, tout se déroule pas trop mal. Mais quand vient le temps de devoir gérer seule les passages de rapports, les démarrages en côte, voire les manœuvres de stationnement dans le flux de la circulation, en plus de tout le reste, d’un coup la pédale d’embrayage et la boîte de vitesses deviennent nos meilleures ennemies.

Et on ne va pas se mentir : cette interface de conduite, très peu intuitive et née de contraintes techniques du passé, n’a pas vraiment d’intérêt dans la vraie vie.

Alors à quoi bon se torturer les méninges, quand il existe des voitures équipées de boîtes automatiques qui gèrent quasiment tout toutes seules, et un permis spécifique réservé à ces modèles ?

Il y a quelques années, les boîtes automatiques étaient encore marginales, mais elles équipent désormais 50% des véhicules neufs — une tendance qui continue à croître, notamment avec les véhicules électriques et électrifiés qui se multiplient.

Dans ces conditions, pourquoi ne pas se laisser tenter par cette formule du permis B, qui allie plus de facilité et quelques économies possibles à la clé ?

L’apprentissage du permis en boîte auto

En apprenant à conduire sur un véhicule équipé d’une boîte automatique, vous pourrez plus facilement vous concentrer sur l’essentiel de la circulation (votre sécurité et votre environnement direct), et éliminer une part de stress non-négligeable, surtout lors de l’examen de conduite.

La boîte automatique est simple à utiliser puisqu’il n’y a que quatre modes à retenir :

D pour drive et donc avancer

R pour reverse ou reculer en français

P pour parking et donc être à l’arrêt complet

N, neutral, pour le neutre (point mort).

Parfois, certaines boites auto proposent aussi une position S pour sport ou B pour brake (sur les véhicules hybrides ou électriques). Le look de la boîte change d’une marque à une autre, mais le principe est le même : vous enclenchez le mode souhaité, et la boîte automatique fait le reste.

La boite automatique existe sous différentes formes mais toujours avec 4 modes (P/R/D/N)

Pour le reste, la formation initiale et l’épreuve du permis B sont identiques à celles pour le permis sur une boîte manuelle.

Le petit plus, et pas des moindres, du permis boîte automatique, c’est que si vous êtes opérationnelle au bout de 13 heures de conduite, vous pourrez demander à passer votre examen de conduite — alors qu’il faut un minimum de 20 heures de conduite pour l’apprentissage classique.

Moins d’heures de route obligatoires peuvent donc représenter une économie, mais nous ne sommes pas toutes et tous égaux face à l’apprentissage de la conduite. Il ne faut pas croire que la boîte automatique résout tout : certaines conductrices auront besoin de beaucoup plus d’heures que d’autres, même en boîte automatique !

Et si je veux conduire une boîte manuelle après ?

Forcément, si vous passez le permis boîte automatique, vous aurez à rouler avec des véhicules qui en sont équipés une fois votre permis en poche. C’est la contrainte de ce permis.

Si vous voulez acheter une voiture d’occasion un peu datée, si votre société fournit un véhicule de fonction en boite manuelle ou si pendant des vacances à l’étranger vous souhaitez louer une voiture, vous pourriez regretter ce choix d’un permis spécifique.

Il existe cependant un module complémentaire de formation de 7 heures qui vous permettra d’obtenir la possibilité de rouler également avec une voiture équipée d’une boîte manuelle.

Autant vous dire qu’une fois que vous êtes rodée à conduire, l’apprentissage de l’utilisation d’une boîte de vitesses manuelle sera bien moins stressant et moins complexe à aborder. La seule condition, c’est qu’il faut alors absolument trouver une auto-école labellisée « école, conduite, qualité » pour cela ! Une tâche loin d’être insurmontable.

