Oh oui, aujourd’hui c’est la journée de l’orgasme !

Aujourd’hui, c’est le jour le plus court de l’année, et c’est aussi le jour où on ne dirait pas non pour rester plus longuement sous les draps, histoire de fêter l’orgasme et prendre son pied jusqu’à l’extase !

« Chaque jour de l’année, les hommes et les femmes de la Terre ont eu plus de 2,5 milliards d’orgasmes. C’est plus de 100 millions d’orgasmes par heure, toutes les heures. 1,5 millions par minute. Que ce soit avec un partenaire ou avec vous-même, rejoignez le moment du Solstice à 11:11 GMT ou n’importe quand dans cette période de 24 heures », encourage gaiement la page d’accueil de la plateforme Global Orgasm, le groupe à l’origine de la journée mondiale de l’orgasme, qui se tient le 21 ou le 22 décembre de chaque année.

La petit mort, la jouissance, the big O… L’orgasme a mille noms, mille formes et fait l’objet d’autant de fantasmes et de préjugés — si bien qu’il s’érige souvent en destination finale obligatoire de tout rapport sexuel. Pourtant, tout le monde est loin de pouvoir l’atteindre à tout les coups, voire tout court (et c’est OK) !

En 2014, le site de cam pour adultes CAM4.fr a demandé à l’Ifop une étude à propos « des freins et des sources du plaisir féminin en France ». Résultats : au cours des 12 derniers mois, près de 8 Françaises sur 10 avouent avoir eu des difficultés à jouir, et au cours des trois derniers mois, seulement 43% des femmes en couple (probablement hétérosexuel…) ont eu au moins un orgasme par semaine.

Alors, que célèbre-t-on au juste ? Et cette journée va-t-elle donner un coup de pouce aux personnes sexuellement actives pour atteindre le 7e ciel ?

D’où vient la journée de l’orgasme ?

Depuis 2006, le 21 ou le 22 décembre marque la journée mondiale de l’orgasme. À l’origine de cette date ? L’association Global Orgasm menée par les deux pacifistes, Donna Sheehan et Paul Reffell, qui croyaient dur comme fer dans le pouvoir de la jouissance. Selon le duo New Age, « si nous faisions tous l’amour en même temps, une vague d’ondes positives envahirait le monde » et permettrait de « diminuer la violence dans le monde. »

Pourquoi le 21 ou le 22 décembre ? Le rapport avec l’orgasme est difficile à établir, mais il s’agit de la journée la plus courte de l’année dans l’hémisphère Nord — ensuite, les nuits commencent à raccourcir, laissant paradoxalement moins de temps pour les galipettes nocturnes.

Le top de nos articles sur l’orgasme pour tout savoir sur la petite mort

Le meilleur des sextoys pour atteindre l’orgasme

À lire aussi : En solo ou à deux, avec un sextoy ou à la main, elles racontent leur plus bel orgasme

Crédits photos : Tim Samuel et Alexandra Patrusheva (Pexels)