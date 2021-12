Notre test de la vaginette Fleshlight Quickshot Vantage, mou est le bout

Discrète et compacte, la Fleshlight Quickshot Vantage se veut le compagnon idéal de la masturbation nomade. Le petit jouet que l’on emporte discretos dans sa valise pour se faire plaisir sur son lieu de villégiature si vous préférez (dans l’intimité, hein). Mais est-il vraiment efficace ?

Probablement le premier jouet qui vient à l’esprit lorsque l’on pense à un « sextoy pour Homme », la gaine de masturbation ou « vaginette » est aussi la plus répandue. Car selon la sexualité hétéronormée, quoi de mieux qu’une gaine nervurée en silicone pour stimuler le pipou ? Bon, en réalité plein de choses, puisque ça dépend de vos goûts. Certains et certaines préfèreront un simple Tenga, un cockring vibrant ou même un masseur prostatique. Mais là, on s’égare.

Comme à chaque fois qu’il y a abondance, il y a à boire et à manger. Et c’est d’autant plus le cas pour les fleshlights. On ne va pas se pencher sur les vaginettes affreuses couleur chair et moulées d’après la vulve ou l’anus d’une actrice pornographique (pour la simple et bonne raison que ça objectifie les femmes au plus haut point en les réduisant à deux parties de leur corps)… Mais sur des gaines plus sobres et un poil plus ingénieuses ! Arrive donc la Fleshlight Quickshot Vantage.

L’intérieur de la gaine est nervuré, avec des petites bosses organisées en spirale. Celles-ci stimulent toute la verge lors des va-et-vient.

Le fast-food de l’onanisme

Telle une figurine Funko Pop, la Fleshlight Quickshot Vantage est présentée dans une boîte qui l’expose à la vue de toutes et tous. Pas besoin de s’attarder dessus donc, vous aurez vite fait de vous en débarrasser.

La vaginette est rangée dans une boîte en plastique transparente. La gaine est elle-même composée de silicone hypoallergénique transparent. Elle mesure 8,5 cm de long pour un diamètre de 5,5 cm.

La partie « insérable » culmine à 7 cm avec un trou extensible de chaque côté pour s’adapter à votre morphologie. Et oui, le bout de votre pénis dépasse de l’autre côté ! Cette petite taille lui offre l’avantage de pouvoir se ranger discrètement et surtout de se glisser facilement dans n’importe quel bagage afin de vous accompagner lors de vos déplacements. Qui plus est, le choix d’un matériau transparent vous permet de profiter du spectacle (si c’est ce qui vous plaît) lorsque vous vous donnez du plaisir.

L’intérieur de la gaine est nervuré, avec des petites bosses organisées en spirale. Celles-ci stimulent toute la verge lors des va-et-vient. Enfin, ce jouet est entièrement waterproof ce qui vous permet de l’utiliser sous l’eau.

Comment utiliser la Fleshlight Quickshot Vantage ?

La Fleshlight Quickshot Vantage est un bon jouet pour découvrir les sextoys tant il est simple à utiliser. Il suffit de dévisser les deux capuchons de chaque côté, puis de bien lubrifier l’intérieur avec un lubrifiant à base d’eau.

Une fois la partie de plaisir terminée, il vous suffit de la retirer de sa coque en plastique et de la laver à l’eau chaude avec du savon ou avec un désinfectant pour sextoy.

Si elle est simple à laver, on regrette cependant que cette vaginette mette autant de temps à sécher à cause de ses nombreuses nervures. Ah, et n’oubliez pas, avec deux ouvertures, les fluides s’échappent par les DEUX bouts.

Non, il ne s’agit pas d’une bouteille d’eau minérale rabougrie, mais bien de la vaginette Fleshlight Quickshot Vantage.

Du coup, ça donne quoi ?

Après plusieurs essais, le constat est là : c’est un gros mouif. Ça change d’une masturbation classique, c’est plutôt agréable, et certes le résultat est là. Mais c’est tout. Pas d’étincelles, pas de sensation à se faire relever la nuit : juste un petit plus.

Il faut dire que la Quickshot souffre d’un défaut qui peut être plus ou moins contraignant selon votre sensibilité : son bruit. En effet, les sons de frictions et de succions ont très, TRÈS, vite fait de vous sortir de vos pensées et de vous rappeler que vous avez le kiki dans un morceau de silicone.

La double ouverture, argument-phare de ce jouet, à tel point que le constructeur invite les utilisateurs à l’utiliser en complément d’une fellation, est également une fausse bonne idée. Alors oui, cela permet à toutes les longueurs de pénis d’en profiter (même si on trouve le diamètre de l’objet assez serré), mais vous vous retrouvez avec un bout du frein à l’air et non stimulé, ce qui peut rapidement réduire le plaisir.

Qui plus est, vous devez constamment penser à votre éventuel orgasme afin d’éviter une session de jeu trop salissante. Et bon courage pour vous en débarrasser proprement une fois votre moment solitaire terminé.

On apprécie tout de même ses petites dimensions qui le rendent très facile à ranger en toute discrétion. Son esthétique est également une bonne chose puisqu’elle nous évite les jouets trop flashy, trop glauques (ces vaginettes couleur chair, brrrrr) ou faussement estampillés « viril ».

Ultime point noir : son prix. Vendu entre 35 et 50€, la Fleshlight Quickshot Vantage est trop onéreuse pour l’expérience qu’elle délivre. Il existe des alternatives bien plus efficaces, comme un oeuf Tenga, pour bien moins cher.

Les points positifs de la Fleshlight Quickshot Vantage

compacte

discrète

facile à nettoyer

waterproof

transparente pour pouvoir profiter du spectacle

un plus sur la masturbation classique…

Les points négatifs de la Fleshlight Quickshot Vantage

… sans envoyer non plus une myriade d’étincelles

bruyante

longue à sécher

l’ouverture de l’autre côté, une fausse bonne idée

un poil cher pour ce que c’est

En conclusion…

Bien que son approche de la vaginette soit louable, la Fleshlight Quickshot Vantage n’est pas le jouet qui démocratise les sextoys dits masculins. Certes, son design sobre, son format compact et sa simplicité d’utilisation en font un bon accessoire pour les débutants, mais l’expérience utilisateur est trop fade pour que l’on vous conseille de démarrer avec lui.

Si vous voulez vous lancer dans les jouets pour adultes à pénis, préférez-lui un oeuf Tenga.

Note générale : 5/10

