Noah Schnapp (Stranger Things) fait son coming-out gay

Sur TikTok, l’acteur de Stranger Things Noah Schnapp a raconté comment son coming-out avait été accueilli par sa famille de la façon la plus drôle et mignonne qui soit.

« Quand tu dis enfin auprès de tes amis et de ta famille que tu es gay après être resté dans le placard par peur pendant 18 ans et que tout ce qu’on te répond c’est “on est au courant” »

On aimerait que tous les coming-outs se passent aussi bien que celui de Noah Schnapp. L’une des stars de Stranger Things a posté sur son compte TikTok une petite vidéo pour dire à quel point son homosexualité n’était plus un mystère pour son entourage… bien avant qu’il ait besoin d’en parler ouvertement :

Quand Noah Schnapp assumait l’homosexualité de son personnage dans Stranger Things

Les spéculations sur l’orientation sexuelle de son personnage, Will Byers, étaient allées bon train en 2022, jusqu’à ce que Noah Schnapp affirme haut et fort que Will Byers était non seulement gay, mais aussi amoureux de Mike.

Une scène de la saison 4 avait particulièrement suscité de réactions, où Will confie à demi-mot à Mike ses sentiments et sa solitude, conscient que ce qu’il ressent n’est pas partagé par son ami :

La réalité a-t-elle finalement rejoint la fiction ? On est en tout cas toujours ravies de voir un coming-out aussi bien accueilli et aussi apaisé, et qu’un jeune acteur prometteur se sente capable de le faire publiquement dans ses termes.

Crédit photo : Capture (NBC)