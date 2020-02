Netflix ne proposera plus de période d’essai gratuite

Jusqu’à présent Netflix proposait 30 jours d’essai gratuit avant de souscrire à un abonnement.

Eh bien, mauvaise nouvelle, ce n’est désormais plus possible !

Netflix ne propose plus d’essai gratuit

Alors que la concurrence entre les plateformes de streaming s’intensifie, les utilisateurs Netflix en France n’auront plus la possibilité d’essayer son service avant de payer.

Il faudra désormais payer au moment de l’inscription à l’une des trois formules d’abonnement :

Essentiel à 7,99 euros (un seul écran, qualité HD)

Standard à 11,99 euros (deux écrans, qualité Full HD)

Premium à 15,99 euros (quatre écrans, qualité 4K HDR)

Pourquoi Netflix arrête l’essai gratuit ?

Ce changement survient alors que Disney+ s’apprête à débarquer en France, le 24 mars prochain.

Coïncidence ? Sûrement pas, quand on sait que Disney+ va proposer des tarifs très concurrentiels avec un abonnement à 6,99 euros par mois ou 69,99 euros par an, ainsi qu’une période d’essai de 7 jours.

Du côté du reste de la concurrence, Amazon Prime Video propose un abonnement mensuel de 5,99 euros (et annuel de 49 euros) ainsi qu’une période d’essai de 30 jours.

Apple TV+ possède un abonnement mensuel de 4,99 euros et une période d’essai de 7 jours (voire un an pour celles et ceux qui ont acheté un produit Apple récent).

Et chez OCS, l’abonnement mensuel s’élève à 9,99 ou 11,99 euros selon la formule choisie et il existe un mois d’essai gratuit.

Bref, Netflix semble avoir adopté une nouvelle stratégie bien précise pour rester leader du marché.

Adieu aux gratuités sur Netflix ?

Si la période d’essai est supprimée, cela veut-il dire que les utilisateurs et non-utilisateurs de Netflix doivent dire adieu au peu de services gratuits chez Netflix ?

Pas tout à fait.

En effet, il semblerait que la plateforme ait décidé de rendre une partie de son contenu accessible à tous gratuitement de façon ponctuelle.

C’est notamment la stratégie que la multinationale a utilisé récemment, à l’occasion de la sortie d’À tous les garçons : P.S. Je t’aime encore, en diffusant le premier film de la saga gratuitement pour une durée limitée.

Fin d’année dernière Netflix avait fait la même action avec le film d’animation de Noël, Klaus.

Étant une abonnée Netflix, cette nouvelle ne me change pas grand chose personnellement, mais je comprends carrément que certains puissent râler. Essayer avant d’acheter, c’est quand même sacrément utile parfois.

Et toi, t’en penses-quoi ?

